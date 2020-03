Mercuri Urval nimittää konsernille toimitusjohtajan

Johdon rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiseen erikoistunut Mercuri Urval nimittää Richard Mooren toimitusjohtajakseen. Mercuri Urval on johtava toimija alallaan, ja tarjoaa Executive Search ja Talent Advisory-palveluitaan globaalisti.

Richard Moore on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran Mercuri Urvalilla. Vuodesta 2001 alkaen Moorella on ollut useita tärkeitä rooleja yrityksessä, ja hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kollegojen kanssa Euroopan, Amerikan ja Tyynenmeren alueilla. Moore on kuulunut konsernin johtoryhmään vuodesta 2014 alkaen, sekä konsernin hallituksen johtoryhmään vuodesta 2017 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Roger Hagafors:

”Olen tehnyt läheisesti yhteistyötä Richardin kanssa monen vuoden ajan. Tiedän, että vankan kokemuksen yrityksestämme, syvällisen asiakastuntemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi hän tulee olemaan erittäin menestyksekäs toimitusjohtaja Mercuri Urvalille.

Viime vuosien aikana olemme muuttaneet Mercuri Urvalin liiketoimintaa yhä korkealuokkaisemmaksi, nimenneet ensimmäiset partnerit ja panostaneet merkittävästi henkiseen pääomaan ja infrastruktuuriin. Tämä nimitys vie kehitystä yhä pidemmälle ja varmistaa, että vastaamme ja ylitämme asiakkaidemme odotukset myös tulevina vuosikymmeninä.”

Mercuri Urvalin toimitusjohtajaksi nimitetty Richard Moore:

”Olen todella kiitollinen uudesta haasteestani Mercuri Urvalin tiimissä. Meillä on valtava mahdollisuus kasvaa onnistumisistamme ja tuoda asiakkaillemme tulevina vuosina yhä enemmän arvoa. Odotan innolla työtä kaikkien kollegoideni ja asiakkaiden kanssa, kun pyrimme yhdessä kohti missiotamme – olemaan globaalisti parhaiten menestyvä ja luotettavin johdon rekrytointien ja osaamisen kehittämisen yritys.”