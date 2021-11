Meri Mortin Varjojen voima on kiehtova sukellus maagisiin rituaaleihin ja sielun pimeälle puolelle

Ihminen pyrkii elämässä tasapainoon. Siihen pääsemiseksi on kuitenkin ymmärrettävä valon lisäksi varjoa: hankalaa, haasteellista ja kivuliastakin puolta, joka on jokaisessa meissä. Varjot ovat syvimpiä haavojamme ja tunnottomia pisteitämme, joita helposti piilottelemme, vaikka olennaista on oppia tutustumaan niihin. Meri Mortin uutuusteos Varjojen voima tarjoaa avaimet tähän.

Viime vuosikymmenellä ympäri maailmaa on herännyt uudenlainen uskontoihin sitoutumaton henkinen etsintä ja itsetutkiskelu, jota joogan suosio on osaltaan vauhdittanut. Tässä uushenkisyyden murroksessa yhä useampi on tiedostanut, että valon ja varjon ymmärtäminen ovat yhtä tärkeitä. Meri Mortin Varjojen voima -kirjassa elämään varjoisaan puoleen tutustuminen käy arkkityyppien kautta. Arkkityyppien pimeimmät myytit nähdään usein pahoina ja synkkinä, mutta koska ne kuvastavat ihmisyyden eri puolia, kysymys ei ole vain hyvästä ja pahasta, vaan molemmista ja kaikesta niiden välillä. Tässä teoksessa esitellään seitsemän feminiinistä arkkityyppiä. Nämä hahmot muodostavat elämänkaaren nuoruudesta vanhuuteen – ja ovat valloittaneet myös populaarikulttuurin. Kirja lähtee matkaan Lilithin kanssa Sumeriasta ja päätyy Baba Yagan mökkiin syvälle slaavilaiseen metsään. Suden jäljillä kulkeva luunainen La Loba, kuoleman ja hedelmällisyyden jumalatar Kali sekä yön ja elämän risteyksien jumalatar Hekate viitoittavat tietä alitajuntaan sukeltavalla polulla. Heidän tarinansa auttavat meitä ymmärtämään omia haasteitamme, heikkouksiamme ja piilossa olevia lahjojamme tavallisessa arjessa. Meri Mort on koulutukseltaan taiteen maisteri, joka työskentelee kuvittajana ja joogaohjaajana ja kirjoittaa kuun valossa. Hän nauttii valon ja varjon leikistä ja luovuuden virrassa elämisestä. Meri ohjaa Vapauden joogaa, naisten piirejä, Mustaa joogaa ja täysikuumeditaatioita, joogalomia ulkomailla ja joogaopettajakoulutuksia. Hän rakastaa vapaata tanssia, festareita ja naisten nostattamista ja haluaa auttaa ihmisiä löytämään oman villin voimansa ja maagisen luovuutensa arjen keskellä. Varjojen voima ilmestyy 10.11.2021 Tiedustelut, pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: jenni.heiti@like.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

