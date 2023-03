Meri Valkaman romaanin Sinun, Margot tv-oikeudet myyty – Juho Kuosmanen ohjaa tv-sarjan

”Heti luettuani Sinun, Margot -kirjan tajusin, että siitä saisi myös hienon televisiosarjan. Kirjassa on mysteeri, jonka selvittäminen vie lukijan, tai sarjan tapauksessa katsojan, matkalle, joka syvenee käsittelemään identiteettiä, muistoja ja perhesiteitä maailmanpoliittisesti ristiriitaisessa tilanteessa. Kirja on saanut ansaitusti loistavan vastaanoton. Suhtaudumme tähän työhön suurella kunnioituksella, mutta ymmärtäen että adaptaatiossa on aina kyse uudesta teoksesta eikä vanhan toistosta”, kertoo Juho Kuosmanen.

Kirjailija Meri Valkama kertoo olleensa ilahtunut usean tuotantoyhtiön kiinnostuksesta Sinun, Margotin filmatisointiin. Erityisen iloiseksi teki se, että tarinasta kiinnostuivat Juho Kuosmanen ja Aamu Film Company. “Juho on kokenut ja vahvasti näkemyksellinen ammattilainen, jolla on humaani katse maailmaan. Aamu Film Company puolestaan on vahvoihin tarinoihin erikoistunut tuotantoyhtiö, jonka osaamiseen ja ammattitaitoon on helppo luottaa. Uskon, että Juhon ja Aamu Film Companyn käsissä Sinun, Margotin tarinasta kuoriutuu televisioruuduille merkityksellinen ja puhutteleva tulkinta.”

Tv-sarjan vastaavana tuottajana toimii Aamu Film Companyn Jussi Rantamäki. Vuonna 2001 perustettu Aamu Film on helsinkiläinen tuotantoyhtiö. Sen merkittäviin tuotantoihin kuuluu esimerkiksi Juho Kuosmasen ohjaama Rosa Liksomin nimikkoromaaniin perustuva elokuva Hytti nro 6, joka palkittiin Cannesin Grand Prix -palkinnolla vuonna 2021. Elokuva palkittiin kahdeksalla Jussi-palkinnolla ja elokuvateatterissa sen näki yli 150 000 ihmistä.

Meri Valkaman esikoisromaani, Sinun, Margot palkittiin Helsingin Sanomien Kirjallisuuspalkinnolla syksyllä 2021. Palkintoraadin perustelujen mukaan kyseessä on "vasta-alkajan äärimmäisen kypsä ja hallittu suuri teos, joka puhuttelee koko maanosaamme". Romaania on myyty kaikkiaan 60 000 kappaletta ja sen käännösoikeudet on myyty jo Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Viroon, Liettuaan ja Saksaan. Kirjan käännös-, elokuva- ja tv-oikeuksien myymisestä vastaa Bonnier Rights Finland.