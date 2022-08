Merikotka vaikuttaa merkittävästi Itämeren merimetsoihin

Merellä huono sinilevätilanne hieman helpottanut, järvillä sinilevää vain vähän 28.7.2022 13:00:37 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen sinilevätilanne on hieman parantunut viime viikosta. Järvien sinilevähavainnot ovat vähentyneet tuulisen ja sateisen sään seurauksena, ja sisävesien tilanne on edelleen tavallista parempi. Merialueiden huono sinilevätilanne on helpottanut myös hieman, mutta sinilevää on havaittu edelleen enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Havaintoja on tehty erityisesti Saaristomeren rannikkoalueilla.