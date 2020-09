Merilahden peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Merilahden peruskoulussa siirrytään tiistaina 8.9.2020 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jolloin koulun 8. luokkien oppilaat opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntäen. Koulun muiden vuosiluokkien oppilaat jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja, Liisa Pohjolainen, teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Merilahden peruskoulussa ajalle 8.–18.9.2020 keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa. Merilahden peruskoulussa on ollut yksi koronatartunta ja altistuneita oppilaita on 61. Henkilöstöä on altistunut 13. Koulussa on oppilaita yhteensä 813.



Päätös etäopetukseen siirtymisestä varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Helsingin kouluissa on syyslukukauden alussa kerrattu erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen osaamista ja tehty valmisteluja mahdolliseen etäopetukseen siirtymisestä. Merilahden peruskoulussa on kaikilla 8. luokkien oppilailla tietokoneet ja käytettävät oppimisalustat on kerrattu oppilaiden kanssa. Koulu toimittaa huoltajille tarkemmat ohjeet Wilman kautta.

Koulun muiden vuosiluokkien sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat koululla lähiopetuksessa. Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti. Karanteenissa oleville oppilaille on varattu ruokapaketit.

Lisätiedot

Liisa Pohjolainen, toimialajohtaja, kasvatus ja koulutus, p. 050 380 9881