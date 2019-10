Merimalle Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 2019 - Merima receives the Finnish Entrepreneur of the Year award for 2019

Suomen yrittäjät palkitsi 19.10.2019 vuoden yrittäjät valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Yksi palkinnon saajista on Merima, risteily- ja matkustaja-alusten sisätilojen kokonaistoimituksiin erikoistunut helsinkiläinen perheyritys.

“Olemme aina pyrkineet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista laatua ja olemaan siten oman alamme johtavien yritysten joukossa,” sanoo Meriman varatoimitusjohtaja Mikko Mäkiranta. “Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on hieno muilta yrittäjiltä saatu tunnustus tavoitteissamme onnistumisesta.”

Merima on kansainvälinen toimija, jolla on toimistoja kolmella mantereella: Helsingin lisäksi Fort Lauderdalessa, Hampurissa ja Shanghaissa. Näiden ansiosta Merima pystyy tarjoamaan matkustaja-alusten sisätilojen kokonaistoimituksia avaimet käteen -periaatteella kaikkialla maailmassa.

Alallaan Merima tunnetaan yrityksenä, joka pystyy toteuttamaan kaikkein vaativimmatkin projektit. “Vielä ei ole tullut vastaan sellaista arkkitehtuuria, jota ei olisi voitu tehdä,” kertoo Meriman toimitusjohtaja Mauri Mäkiranta. “Olemme olleet 32 vuotta alalla, joten referenssit puhuvat puolestaan. Koko ajan pitää kuitenkin pystyä osoittamaan osaaminen sekä hinnallisesti että aikataulullisesti.”

“Meriman menestys ei olisi ollut mahdollista ilman taitavia työntekijöitä,” lisää Meriman hallintojohtaja Minna Mäkiranta-Blyth. “Olemme rekrytoineet osaajia kaikkialta maailmasta ja heidän ansiostaan voimme tarjota parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaillemme. Meriman arvot – hyvinvointi, rehellisyys, periksiantamattomuus ja jatkuva kehittyminen – eivät ole ainoastaan lupaus tarjota parasta asiakkaillemme, vaan lupaus olla paras mahdollinen työnantaja työntekijöillemme.”

Kansainvälinen kasvu on keskeinen osa Meriman strategiaa. Tämän edistämiseksi Merima avasi uuden toimiston Hampuriin aiemmin tänä vuonna. Muita vuoden merkittäviä tapahtumia oli yhteistyösopimuksen solmiminen Rauma Marine Constructions (RMC) -telakan kanssa: Merima toimittaa lähes kaikki sisätilaratkaisut RMC:llä Wasalinelle ja Tallinkille rakennettaviin matkustaja-autolauttoihin.





Merima receives the Finnish Entrepreneur of the Year award for 2019

Suomen Yrittäjät, the Federation of Finnish Enterprises, has today awarded the National Entrepreneur of the Year award for 2019 to Merima, the company providing turnkey deliveries of cruise and passenger vessel interiors.

“Merima’s aim has always been to provide the best possible quality for our customers and to be the leading company in our chosen field globally,” says Mikko Mäkiranta, Deputy CEO of Merima. “This award is great recognition from fellow entrepreneurs that we have succeeded in our goals.”

Although the award is a national Finnish one, Merima are an international company with offices in Helsinki, Fort Lauderdale, Hamburg and Shanghai, capable of providing steel-to-steel turnkey passenger ship interiors anywhere in the world.

Merima are also known for being capable of dealing with even the most demanding projects. “We have never come across architectural designs we couldn’t turn into reality,” explains Mauri Mäkiranta, CEO and co-founder of Merima. “We have been in this business for 32 years, and the references speak for themselves. Of course, at the same time we have to be able to constantly demonstrate our skills anew, both in terms of price and schedules.”

“Our success would not have been possible without our skilled workforce,” adds Minna Mäkiranta-Blyth, the CAO of Merima, “and we have recruited experts from all over the world in order to offer the best possible services to our customers. Our company values of well-being, integrity, persistence and continuous development reflect not just our commitment to provide the best for our customers, but to the be the best employer for our workers.”

Worldwide growth is a major part of Merima’s strategy. Highlights for 2019 so far include the opening of the new office in Hamburg and a major deal with the RMC (Rauma Marine Constructions) shipyard to provide interior solutions for all passenger areas, cabins and most technical space.