Merja Mäki sai Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon evakkoromaanistaan Ennen lintuja

Emmi Itäranta perusteli valintaa palkinnonjakotilaisuudessa seuraavasti:

"Voittajaromaanissa tarkkaan piirretty historiallinen hetki kasvaa kipeän ajankohtaiseksi heijastukseksi Ukrainan sodasta ja kodistaan paenneiden ihmisten tilanteesta kaikkialla maailmassa. Syvästi koskettava evakkotarina kuvaa luopumista ja kodin kaipuuta tavalla, joka on yhtä tosi kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Ennen lintuja muistuttaa kaunokirjallisuuden potentiaalista. Se näyttää, että kirjallisuudella on kyky antaa sanat ja ymmärrettävä muoto sille, mikä on vaikeasti sanallistettavaa.”

Aamulehden vuosittain jakamaan Tulenkantaja-palkintoon kuuluu 5 000 euron rahapalkinto ja Kirjallisuuden vientikeskus FILIn tarjoama vientivalmennusohjelma.

Kauhavalla asuva Merja Mäki (s. 1983) on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka on tutkinut sotaa viiden vuoden ajan Ennen lintuja -romaania työstäessään. Hänellä on karjalaisia sukujuuria Käkisalmessa.