Merja Mäkisalo-Ropponen: Hyvinvointivaltio on myös minun tarinani

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe 1.5.2019 13:56:10 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe 1.5.2019 Kirkkonummella Hyvää työn ja työväenliikkeen juhlapäivää! On ilo olla viettämässä vappupäivää täällä Kirkkonummella yhdessä teidän kanssanne. Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Kansalaiset äänestivät inhimillisemmän Suomen puolesta. Sosialidemokraatit lähtevät nyt kokoamaan hallitusta, joka voi palauttaa suomalaisiin luottamuksen ja toivon paremmasta. On hienoa, että eduskuntaan valittiin nuoria ja naisten määrä kasvoi. Naisia on nyt 47% kansanedustajista. Voimme olla ylpeitä tästä. Hyvät ystävät, Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos edellyttävät, että politiikassakin katsotaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkkejä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle Suomelle aina vuoteen 2030 saakka. Viimeistä neljää vuotta on leimannut kehitys, jossa hyvin toimeentulevat ovat pärjänne