Merkittävät energiansäästöt kiinalaiselle terästehtaalle Sarlin Balance -paineilman ohjausjärjestelmällä

Sarlin Oy Ab toimittaa paineilman ohjausjärjestelmän Kiinan terästeollisuuden lippulaivalle. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. terästehdas on rakennettu käyttäen uusinta länsimaista teknologiaa ja suunnitelmissa on tuotannon merkittävä laajentaminen. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yli 10 Mtn vuodessa ja se on yksi Kiinan suurimmista yksittäisistä terästehtaista. Tehdas kuuluu Shougang Group -konserniin.

Merkittävät energiansäästöt kiinalaiselle terästehtaalle Sarlin Balance -paineilman ohjausjärjestelmällä.

Investoinnin takaisinmaksuaika energiansäästöillä laskettuna alle 1 vuosi Sarlin toimittaa tehtaalle Sarlin Balance -optimointijärjestelmän, joka ohjaa ja valvoo tehtaan paineilmajärjestelmän toimintaa. Tehtaan paineilmajärjestelmän energiankulutus on 250 000 MWh vuodessa. Paineilma tuotetaan tehokkailla 3-vaiheisilla turbokompressoreilla, joiden kompressointiteho on 44 MW. Vaikka kompressorit ovat energiatehokkaita, Sarlin Balance -ohjauksella koko paineilmajärjestelmän tehokkuus paranee ja saavutetaan merkittävät energiansäästöt. Investoinnin takaisinmaksuaika energiansäästöillä laskettuna on alle yksi vuosi. Lisäksi Sarlin Balance helpottaa paineilmajärjestelmän hallintaa ja mahdollistaa miehittämättömän paineilman tuotannon. Sarlinilla on yli 60 vuoden kokemus paineilmasta ja se on edelläkävijä paineilmajärjestelmien optimoinnissa. Sarlinin kokemus oli merkittävä tekijä toimittajan valinnassa. - Olemme toimittaneet useita järjestelmiä Kiinan teollisuuteen. Shougangin paineilmajärjestelmä on suurin, jonka ohjauksessa hyödynnetään kehittämäämme ohjausjärjestelmää. Kauppa on osoitus Sarlin Balance -teknologian kyvykkyydestä laajojen paineilmajärjestelmien hallintaan ja on erittäin merkittävä referenssi Kiinan markkinoilla. - Olemme ylpeitä siitä, että Shougang Jingtang valitsi Sarlinin kumppanikseen paineilmajärjestelmän energiankäytön tehostamisessa. Kasvunäkymät ja potentiaali paineilman energiankäytön tehostamisessa Kiinassa ovat huikeat ja tulemme lisäämään panostustamme Kiinan markkinoihin, toimitusjohtaja Kari Jäminki toteaa.

