Mestarin Herkun uudistus valmistui – avajaiset tapahtumineen järjestetään myöhempänä ajankohtana

Keskimaa ja Keskimaan henkilökunta tekevät parhaansa ruokakaupan palveluiden saatavuuden takaamiseksi 18.3.2020

COVID-19-koronaviruspandemia ja sen tuoma ostamisen muutos vaikuttaa tällä hetkellä Keski-Suomessa yrityksiin ja Osuuskauppa Keskimaan kaikki toimialoihin erittäin vahvasti. Keskimaa on tehnyt viimeisten päivien aikana useita toimia ruokakaupan palveluiden saatavuuden takaamiseksi ja turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Keskimaan kaupoissa jokaisen päivän aamun ensimmäinen aukiolotunti on rauhoitettu riskiryhmille. Kaikissa toimipaikoissa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan, siivouspalveluja ja kosketuspintojen desinfiointia on tehostettu. Kaikissa ruokakaupoissa ruoan riittävyyttä varmistetaan lisätilauksilla ja marketkauppojen toiminnan varmistamiseksi on saatu lisäresursseja muilta toimialoilta.