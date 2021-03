Meteorologi Kerttu Kotakorven esikoiskirja on viimeisimpään tietoon perustuva visio tulevaisuuden Suomesta ilmastonmuutoksen kourissa

Kerttu Kotakorven tietokirja Suomen luonto 2100 – Tutkimusretki tulevaisuuteen tarjoaa tutkimustietoon perustuvan näkemyksen siitä, miltä suomalainen luonto näyttää ja kuulostaa 80 vuoden kuluttua, jos ilmastonmuutos jatkuu sellaisena kuin ennusteet näyttävät.

Ilmastonmuutos muuttaa vääjäämättä elämää kaikkialla maapallolla. Millaisia muutoksia Suomen ilmasto ja luonto tulevat kohtaamaan tällä vuosisadalla? Miten vuodenajat muuttuvat, ja millaisten eläinten ja kasvien ympäröiminä tulevaisuuden suomalaiset elävät?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on etsinyt vastauksia televisiouutisten meteorologina tutuksi tullut Kerttu Kotakorpi, joka seuraa ilmastonmuutoksen vaikutuksia työssään päivittäin. Tähän kirjaan hän on koonnut uusimman tutkimustiedon mukaisen käsityksen siitä, millaista Suomessa voisi olla vuonna 2100. Pääsemme tutustumaan Suomen eri kolkkien muuttuneisiin maisemiin ja elinympäristöihin, uudenlaiseen lajistoon ja vuoden kiertoon, jossa talvet lyhenevät, kesät pidentyvät ja sateet lisääntyvät.

”Toivon, että tämä kirja herättää ajattelemaan, kuinka upea, ihmeellinen ja ainutlaatuinen suomalainen luonto on. Voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, kuinka paljon se muuttuu ja mihin suuntaan. Voimme vaikuttaa siihen, millainen Suomi on vuonna 2100: onko se tällainen kuin tässä kirjassa vai aivan toisenlainen”, kiteyttää Kotakorpi.

Kerttu Kotakorpi (s. 1987) on kotoisin Vaasasta ja opiskellut meteorologiaa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut tv-meteorologina vuodesta 2008, ensin Nelosen uutisissa ja nykyään Ylellä. Kotakorpi on ollut lapsesta asti kiinnostunut luonnosta, ulkoilusta ja ilmastosta. Suomen luonto 2100 on hänen esikoisteoksensa.

Kerttu Kotakorpi: Suomen luonto 2100 – Tutkimusretki tulevaisuuteen

56 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana (lukijana Kerttu Kotakorpi)