Metroliikenne toimii koko metrolinjalla - Rautatientorin metroasema aukeaa aikaisintaan maanantaina

Perjantaina metroa liikennöitiin Rautatientorille metroaseman ulkopuolelta tulvineen veden vuoksi kahdessa osassa idästä Helsingin yliopiston asemalle ja lännestä Ruoholahteenja loppuillasta Kamppiin. Lauantaina metroa on jälleen alettu liikennöidä yhtenä linjana, mutta Rautatientorin aseman ohi junat ajavat pysähtymättä.

Rautatientorin aseman siivous ja kuivatus ovat käynnissä. Rautatientorin metroaseman ohiajaminen on turvallista ja liikenne jatkuu läpi metroradan. Asema saadaan auki, kun tilat on saatu siivottua ja desinfioitua, ja kun aseman tekniset järjestelmät saatu varmistettua. Työt on saatu käyntiin sujuvasti, mutta vaurioiden laajuuden vuoksi työ vie aikaa.

- Parhaillaan selvitetään teknisten järjestelmien tilaa ja aloitetaan testauksia ja korjauksia. Vaurioita on muun muassa hissikuilussa ja sähkölaitteissa, liukuportaat säästyivät vaurioitta, kertoo HKL:n turvallisuuspäällikkö Juhana Hietaranta.

- Aikaisin mahdollisuus, jolloin Rautatientorin metroasema voi aueta matkustajille, on maanantai. Tätä ennen on kuitenkin varmistettava rikkoutuneiden teknisten järjestelmien kuntoon saaminen tai niiden korvaaminen muilla turvallisilla järjestelyillä. Näistä meillä on enemmän tietoa sunnuntaina iltapäivällä, jolloin arvioimme tilannetta uudestaan, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Rautatientorin metroasemalle tulvi perjantaina sadevettä. Vettä pääsi Kaivopihan huoltotunnelin kautta metroaseman puolelle ja sen teknisiin tiloihin. Vesivahinko liittyy perjantaiaamun huomattavaan rankkasateeseen ja siitä aiheutuneeseen hulevesijärjestelmän poikkeukselliseen kuormittumiseen ja pettämiseen.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä veden pumppaaminen saatiin lähes valmiiksi ja tilojen kuivattaminen, siivoaminen ja desinfioiminen saatiin aloitettua.

