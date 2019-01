Metron asetinlaitteen vaihtotyö alkanut aikataulussaan

Metron uuden asetinlaitteen vaihtotyö on alkanut metron itäisillä haaroilla Itäkeskuksesta Vuosaareen ja Itäkeskuksesta Mellunmäkeen. Liikenne metron näillä osuuksilla keskeytettiin ja korvaavien bussien liikennöinti alkoi n. klo 17.30.

- Asetinlaitteen vaihto aloitetaan itäisiltä haaroilta, ja sitä jatketaan Itäkeskuksen ja Ruoholahden välisellä osuudella yöllä kun liikennöinti on päättynyt, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Metro ei vaihtotyön ja sen vaatimien testauksien vuoksi liikennöi lainkaan Lauttasaaresta itään lauantaina eikä sunnuntaina. HSL on järjestänyt katkon ajaksi korvaavaa liikennettä: www.hsl.fi. Lauttasaaresta länteen liikennöidään viiden minuutin vuorovälein.

Asetinlaite on metron liikenteenohjausjärjestelmän perusta: se esimerkiksi ohjaa opastimia ja vaihteita sekä antaa ajantasaisen tiedon junien sijainnista radalla. Asetinlaite varmistaa, että junalle on vapaa kulkutie ja junien välillä säilyy turvallinen etäisyys. Tähän asti metrolinjalla on ollut käytössä kaksi asetinlaitetta.

Metron asetinlaitteen on toimittanut suomalainen turvallisuuden ja ympäristötekniikan yritys Mipro Oy. Metron uudella osuudella Ruoholahdesta Matinkylään Mipron tekniikka on jo käytössä. Viikonlopun aikana työtä tekee noin 150 Mipron ja HKL:n asiantuntijaa.

Asetinlaitteen vaihtoa on valmisteltu jo pitkään; sen vaatimat tietokoneet sekä radan varren laitteet kuten opastimet, kääntölaitteet ja nopeusvalvontapisteet on valmisteltu vaihtoa varten ja tehty yhteiskäyttökokeita. Viikonlopun liikennöintikatkon aikana laitteet kytketään uuteen järjestelmään ja ne testataan koeajamalla junia, jotta voidaan varmistua järjestelmän häiriöttömästä toiminnasta. Muutokset koskevat koko vanhaa Helsingin metrorataverkkoa, eikä muutosta testauksineen voida siksi toteuttaa ilman liikennekatkoa.

Kantametron osuuden asetinlaitteen vaihdon jälkeen koko metroradalla Mellunmäestä ja Vuosaaresta Matinkylään on käytössä sama asetinlaite.