Metropolitan Puppets -festivaali Annantalolla 28.-29.9.2019

Metropolitan Puppets -festivaali tuo Annantaloon nukketeatteriesityksiä ja nukenrakennustyöpajan. Lauantaina nähdään Nukketeatteri Ofelian Pallo, Milla Riskun Cirkus Strada ja Anna Uschanovin Aidantakainen Atlas. Samana päivänä on Maria-Elina Koivulan nukenrakennustyöpaja. Sunnuntaina nähdään Nukketeatteri Luuviulun Mies, joka halusi nähdä koko maailman klo 13 ja 15.

Metropolitan Puppets ry yhdistää pääkaupunkiseudulla työskentelevät vapaan kentän nukketeatteriammattilaiset. Yhdistyksen jäsenet toteuttavat työpajoja ja nukketeatteriesityksiä lapsille ja aikuisille.

FESTIVAALIN OHJELMA

La 28.9.

klo 11.30 Nukketeatteri Ofelia | Pallo

klo 13–15 Nukenrakennustyöpaja, vapaa pääsy

klo 14 Milla Risku | Cirkus Strada

klo 15 Anna Uschanov | Aidantakainen Atlas

Su 29.9.

klo 13 Nukketeatteri Luuviulu: Mies joka halusi nähdä koko maailman

klo 15 Nukketeatteri Luuviulu: Mies joka halusi nähdä koko maailman

Nukketeatteri Ofelia on kiertävä teatteri, jonka esityksiä voi tilata päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin, kulttuuritaloihin ja kirjastoihin sekä erilaisiin koko perheen tapahtumiin, ympäri vuoden. Teatteri on Annen soolo-teatteri, mutta jokaista esitystä rakentaa oma työryhmänsä, joka muodostuu taitavista alan ammattilaisista.

Milla Risku on nukke- ja naamioteatterintekijä sekä freelance-kuvittaja. Hänen työkokemuksensa voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: kuvitustyöhön ja teatteriin sekä opetus- ja organisointityöhön, jotka ovat vuosien varrella sulautuneet toimivaksi, toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Huumori ja eri elementtien ja taidemuotojen ennakkoluuloton yhdisteleminen sekä erilaiset yhteisöllisyyteen liittyvät projektit ovat keskeisiä tekijöitä Riskun taiteellisessa toiminnassa. Circus Stradan toteutuksessa on käytetty elementtejä italialaisesta Pulcinellasta, saksalaisesta Kasperista ja etenkin englantilaisesta Punch and Judy-perinteestä.

Anna Uschanov on visuaalisen teatterin tekijä ja kuvataiteilija. Mittakaavalla leikittely, sen venyttäminen tai kutistaminen on Uschanoville olennainen osa esitysten tekemistä. Erilaisten materiaalien tunnustelu, tutkiminen ja yhdistäminen luovat erilaisia maisemia, materiaalisia kokonaisuuksia. Teosten tematiikka perustuu usein Uschanovin havaintoihin arkipäivästä.

Nukketeatteri Luuviulu tunnetaan kiertävistä lastenesityksistään. Mies joka halusi nähdä koko maailman ensi-ilta oli helmikuussa 2010. Esitys on oivallinen tapa tutustua nukketeatteriin, sillä näyttämöllä nähdään monipuolisesti pöytänukkeja, esineteatteria ja varjoteatterin ilmaisua. Mies, joka halusi nähdä koko maailman on vuorovaikutuksellinen nukketeatteriesitys, joka pohjautuu Kaarina Helakisan tarinaan. Esityksen käsikirjoitus ja nuket: Iida Vanttaja. Ohjaus, visuaalinen ilme ja esitys: Mila Nirhamo ja Iida Vanttaja.

Liput: 10 € ovelta / ennakkoon: metropolitanpuppets@gmail.com:

Nukketeatteri Ofelia: Pallo

Milla Risku: Cirkus Strada

Anna Uschanov: Aidantakainen Atlas



Vapaa pääsy:

Nukketeatteri Luuviulu: Mies, joka halusi nähdä koko maailman