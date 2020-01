Metsälaki on hyvä mutta muutokset metsissä tapahtuvat hitaasti

Euroopan komission Green Deal on mahdollisuus Suomelle – EU:n tulisi tunnustaa metsien taloudellisen käytön merkitys 11.12.2019 17:43:08 EET | Tiedote

Euroopan komission Green Deal on onnistuessaan mahdollisuus Suomen maa- ja metsätaloudelle. Maa- ja metsätaloussektoreilla on valmius ja vahva halu tuottaa kestäviä ilmastoratkaisuja. Väestön lisääntyessä ruuan tarve maailmassa kasvaa joka vuosi. Suomessa maataloustuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti huomioimaan Green Dealin keskeisiä tavoitteita. Maa- ja metsätalous tuottaa ruuan, kuidun ja energian lisäksi runsaasti ilmasto-, biodiversiteetti- ja ympäristöhyötyjä ja ekosysteemipalveluja, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.