Metsänomistajien palvelutarve murroksessa – uudet nimet rakentamaan Suomen Sijoitusmetsät Oy:n palveluja yksityisille metsänomistajille

Joensuulainen metsäkiinteistömarkkinoiden palveluja tuottava Suomen Sijoitusmetsät Oy lähtee rakentamaan yksityisille metsänomistajille suunnattua palvelukonseptia.



Yhtiö perustelee päätöstä metsänomistajakunnan palvelutarpeiden murroksella.



”Metsänomistajakunta ja sen tarpeet muuttuvat vauhdilla. Metsänomistajakunta ikääntyy, metsä kiinnostaa omaisuuslajina poikkeuksellisen paljon ja metsiin kohdistuu runsaasti erilaisia toiveita. Näemme, että yksityisten metsänomistajien joukoissa on tarvetta uudelle toimijalle, joka pohjaa toimintansa riippumattomaan tietoon. Metsänomistajien palvelua on syytä monipuolistaa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jari Kinnunen.



Uudet nimet, uusia palveluja



Uuden strategisen painopisteen myötä Suomen Sijoitusmetsät on uudistanut yhtiön hallituksen.



Hallituksen uusia jäseniä ovat Suomen nimekkäimpiin metsäasiantuntijoihin kuuluva Jyrki Ketola, sijoittaja, yrittäjä ja monipuolinen talouden ammattilainen Hannu Huuskonen sekä valtiotieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri Erik Mäkelä.



Puheenjohtajana jatkava, Suomen Sijoitusmetsät Oy:n perustaja Mika Venho sanoo olevansa äärimmäisen tyytyväinen uuteen kokoonpanoon.



”Olemme valmistelleet toimintamme laajentamista jo jonkin aikaa. Nyt, uuden ja erittäin monipuolisen hallituksen avulla pääsemme etenemään nopealla tahdilla, kun lanseeraamme uusia palvelujemme”, Venho sanoo.



Metsänomistamisen vaihtoehdot esille



Suomen Sijoitusmetsien uudet, yksityisille metsänomistajille suunnatut palvelut tulevat kattamaan koko maan.



Palvelujen pohjana tulee jatkossakin olemaan mahdollisimman tarkka arvio metsätilan arvosta. Vaatimus tila-arvion tarkkuudesta korostuu tilanteessa, kun markkinatilanne muuttuu nopeasti.



”Tilan tarkan markkina-arvon määrittäminen on ollut vahvuutemme. Nyt lähdemme rakentamaan yksityisille metsänomistajille suunnattua palvelupolkua. Lähtökohtana on, että metsänomistaja osaa faktoihin ja selkeisiin vaihtoehtoihin pohjaten valita itselleen sopivimman etenemismallin, onpa se tilan omistajana jatkaminen, yhteismetsään liittäminen, tilasta luopuminen tai mikä tahansa muu vaihtoehto”, Jari Kinnunen sanoo.