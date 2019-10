Metsästä pöytään ja nokasta häntään - Sastan 50-vuotisjuhlat jatkuvat ravintola Nokassa

Luonnonystäviä jo puolen vuosisadan ajan pukenut suomalainen Sasta juhlistaa merkkipäiviään tekemällä yhteistyötä muiden, samat kestävät arvot jakavien kotimaisia laatumerkkien kanssa. Sastan juhlavuosijulkistusten tavoitteena on muistuttaa kuluttajia kotimaisen suunnittelun ja osaamisen jatkuvuuden tärkeydestä sekä tukea vastuullisia suomalaisia toimijoita. Vuoden kolmas kumppanijulkistus on jahtikauden avauksen kunniaksi villiin riistaruokaan ja lähituottajien kasviksiin erikoistunut palkittu helsinkiläinen ravintola Nokka, jonka syksyn nimikkomenu on Sastan inspiroima.

Sastan juhlavuoden julkistukset kuvastavat nurmeslaisen perheyrityksen tarinan kiteyttäviä teemoja ja niiden toteutuksessa mukana olevat toimijat edustavat vahvaa suomalaista oman alansa osaamista. Sastan 50. juhlavuoden kollaboraatioiden teemat ovat vastuullisuus (Costo-sarkahattu), eränkäynti (Marttiini-erikoispuukko), metsästys (Ravintola Nokka), tekninen osaaminen ja perinteiset materiaalit. Suomalaisyritysten kanssa yhteistyössä suunnitellut tuotteet esitellään vuoden 2019 aikana yksi kerrallaan.

Kolmas yhteistyö on suomalaisen ravintolakeittiön terävintä kärkeä edustava villi Nokka menu

”Ravintola Nokka on suomalaisen ravintolakentän villi suunnannäyttäjä. Katajanokalla on jo 17 vuoden ajan näytetty, että ekologiselta ja luonnon kannalta kestävältä pohjalta voi toteuttaa myös kannattavaa ravintolatoimintaa. Keittiöpäällikkö Ari Ruoho on eräänlainen Sasta-ajattelun ruumiillistuma, jonka tekemisissä yhdistyy vastuullisuus, asiantuntemus ja korkea laatu. Hän on nostanut kotimaisen riistaruoan kansainväliselle tasolle ja osallistuu myös itse aktiivisesti raaka-aineiden hankintaan näyttäen konkreettisesti, mitä perinteinen metsästä pöytään -ideologia tarkoittaa”, perustelee Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala yhteistyötä vahvan luontosuhteen omaavan ravintolan kanssa.

Vastuullisuus ollut molemmille itsestäänselvyys jo ennen kuin siitä tuli muotia.

”Sasta on meille luonnollisin mahdollinen kumppani myös keittiön näkökulmasta. Koska osallistumme itse aktiivisesti ravintolamme raaka-aineiden pyyntiin, on Sasta ollut jo pitkään ruoankeruussamme luottokumppani. Varusteiden laatu ja toimivuus on metsällä, sienessä, marjassa ja kalassa tärkeää. Hienoa on myös se, että Nokkaan tehtiin erikoiserä Sasta-esiliinoja, joita myös asiakkaamme voivat ostaa mukaansa”, kertoo Nokan ravintoloitsija ja keittiöpäällikkö Ari Ruoho. Ympäristöystävälliset esiliinat on ommeltu Sastan ulkoiluvaatteissa käytettävien kankaiden ylijäämäpaloista ja kangaspakkojen lopuista.

Sasta

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle jo 50 vuoden kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää nyt 50 vuoden kokemuksella edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.