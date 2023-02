Metsästäjäliitto: Ylämaan koirasusien poistamisen toimeenpanokiellosta: Hybridisusien poistamisen lainsäädäntö on uusittava

Ylämaan koirasusien poistamisen toimeenpanokielto on käsittämätön, toteaa Metsästäjäliitto. Ylämaan laumassa on kahdeksan eläintä, joista ainakin neljä on todennetusti koirasusia. Itä-Suomen hallinto-oikeuden jo toisen kerran tekemän 21.2.2023 annetun toimeenpanokiellon myötä koirasusien poisto Suomen luonnosta estyy jälleen kerran. Toimimattomuus vaarantaa susikannan geenipuhtauden suojelemisen.

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola ihmettelee: ”Tapahtumat ovat kuin erikoisesta näytelmästä. Metsästäjät hakivat omalla ajallaan ja kustannuksellaan maa- ja metsätalousministeriön toiveesta uuden luvan koirasusilauman poistoon tammikuun lopulla, kun oikeus jouluna jäädytti edellisen luvan. Nyt on toistamiseen uusikin lupa toimeenpanokiellossa". Metsästäjäliitto on esittänyt, että koirasusien poistoa koskevassa lainsäädännössä on oltava selvät vastuut ja nopeasti toteutettavat toimintamallit poikkeuslupien hakemisen sijasta. Valtion tulee vastata SRVA-tyyppisesti (suurriistavirka-apu) metsästysoikeuden haltijoiden hyväksynnällä ja paikallisten metsästäjien toimesta koirasusilaumojen poistamisesta ilman, että metsästäjien tulee hakea poikkeuslupaa. ”Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee parhaillaan suurpetojen metsästystä koskevaa metsästyslain pykälää 41a. Samassa yhteydessä tulee korjata hybridisusien poistamista koskeva valuvirhe”, muistuttaa Silpola. Metsästäjäliitto on julkaissut Ylämaan laumasta kesällä 2022 kuvatun videon, josta näkee laumaan kuuluvan erivärisiä eläimiä. Koirasutta ei kuitenkaan aina voi ulkoisesti tunnistaa täysverisestä sudesta. Lue Metsästäjäliiton lainsäädäntöesitys tarkemmin täältä: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/esitys-hybridisusien-poistamista-koskevan-lainsaadannon-kehittamisesta

Yhteyshenkilöt