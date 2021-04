MEWIN SEURAKSI KESÄRAUHAA SAAPUU TÄHDITTÄMÄÄN BRITTIROCKIN LEGENDA SUPEGRASS SEKÄ POP-KOMEETTA ALMA – ELOKUUN OHJELMA ON NYT VALMIS

LOST IN MUSIC SIIRTYY VUODELLA ETEENPÄIN 18.8.2020 11:00:09 EEST | Tiedote

Suomen suurinta klubifestivaalia Lost In Musicia ei järjestetä tänä syksynä. Festivaali oli tarkoitus järjestää 14:sta kerran 8.-10.10.2020 ympäri Tampereen keikkapaikkoja. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran lokakuussa 2021 ja samalla juhlitaan Lost In Musicin 15-vuotista taivalta. Vuodelle 2020 ostetut Blind bird -liput käyvät vuoden 2021 tapahtumaan sellaisenaan. Mikäli uusi ajankohta ei sovi, voit palauttaa liput Tiketin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella www.tiketti.fi/palautalippuja 18.10.2020 mennessä. Tapahtuman promoottorina ensimmäistä vuotta ollut Pietu Sepponen pahoittelee harmillisia olosuhteita, mutta näkee tulevaisuudessa siintävän juhlavuoden valoisana: ”Koimme, ettei näissä vallitsevissa olosuhteissa lopulta ollut mahdollista järjestää riittävän täysipainoista ympäri kaupunkia levittäytyvää festivaalia, joka on tullut tutuksi täyteen pakkautuneista keikkapaikoista ja hikisistä livekeikoistaan. Katseet on luotu kohti syksyn 2021 Lost In Musicin 15-vuotisjuhlia, j