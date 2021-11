Mhy Pohjois-Karjalan erityisasiantuntija Sakari Tikka on Vuoden Kymppi

Sakari Tikka on toiminut esimerkillisesti metsänomistajien edunvalvojana, metsäviestijänä ja toiminnan kehittäjänä. Tikka on erittäin aktiivinen keskustelunavaaja ja yksi aktiivisimmista ja sitkeimmistä some-keskustelijoista metsäalalla. Hän perustelee faktoilla omaa metsäalan näkökulmaansa, joka on tinkimättömästi suomalaisen perhemetsänomistajan ja hyvän metsänhoidon puolella.

Tikalla on ollut aktiivinen rooli mm. OmaMetsä -palvelun kehittämisessä. Hän on tuonut esiin omat ideansa palvelun kehittämiseksi, eikä ole arkaillut kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja.

- Metsänomistajan tavoitteet on sieluun kirjoitettu, sillä veljelle ”mittamieheksi” omaan metsään läksin jo alle kouluikäisenä. Tulot tulivat silloin ja nyt puun myynnistä, vaikka muut ekosysteemipalvelut ja luonnonarvot ovat tulleet meille entistä tärkeämmiksi, kertoo Sakari Tikka.

Vuoden Kymppi valittiin tänä vuonna kuudetta kertaa. Vuoden Kymppi on tunnustus, jonka MTK myöntää vuosittain joko metsänhoitoyhdistykselle tai yhdistyksen toimihenkilölle. Vuoden Kymppi julkistettiin MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa 10.11. ja palkittiin visakoivuisella Aarni -rannekellolla ja lahjakortilla kotimaiseen MatkaMaalle.fi -lomakohteeseen.