Miapetra Kumpula-Natri: Kansanedustajaksi 2024 – ”Haluan kunnioittaa äänestäjien antamaa mandaattia”

Sunnuntain eduskuntavaalien tuloksena minut valittiin kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä. Haluan kiittää jokaista äänestäjääni saamastani luottamuksesta! Otan kiitollisena vastaan luottamuksen, jota minulle on osoitettu.

Vaalin tuloksesta haluan lukea, että moni näki, että eduskuntaan tarvitaan vankkaa kokemusta, oikeudenmukaisuutta, asiantuntemusta EU-asioista, kansainvälisiä suhteita sekä ilmasto- ja energiaosaamista sekä näkemyksiä teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksista.

Nyt kun tulos on selvillä, on tehtävä ratkaisuja. Eduskuntaan valituksi tuleminen tarkoittaa sitä, että minun on ilmoitettava, otanko vastaan paikan eduskuntaan heti vai ilmoitanko puhemiehelle hoitavani ensin mepin tehtävää. Toiseen tehtävistä nousee ensimmäinen varajäsen. Vaakakupissa painaa luonnollisesti myös eurovaaleissa saatu luottamus ja lähes 70000 ääntä ja kesken olevat työt europarlamentaarikkona, joten minun on pitänyt punnita päätöstäni huolellisesti. Olen keskustellut myös puolueen ja piirin kanssa.

Haluan kunnioittaa äänestäjiltäni saamaani mandaattia sekä europarlamentissa että eduskunnassa. Pohdinnan jälkeen olen tullut siihen lopputulokseen, että paras tapa tehdä niin, on jatkaa nyt Euroopan parlamentissa, jossa on vuosi kautta jäljellä. Sitten otan kansanedustajapaikkani vastaan ja palaan rakentamaan Suomen tulevaisuutta eduskuntaan kaikella sillä osaamisellani ja voimalla, jota myös meppinä olen saanut oppia ja luoda kontakteja. Euroopan parlamentin valitaan uudet edustajat toukokuussa 2024 eurovaaleissa.

Uudenmaan demareiden ensimmäinen varaedustaja Helena Marttila Espoosta nousee sijaiseksi ja kansanedustajaksi heti eduskuntakauden alussa. On ilo nähdä Helena heti ensiviikolla uutena kansanedustajana ja jo nyt mukana täällä.