Miapetra Kumpula-Natri: Selkeiden tavoitteiden asettaminen luo pitkäjänteisyyttä ja päämäärätietoisuutta teknologiapolitiikkaan 2.4.2022 09:50:43 EEST | Tiedote

Valtioneuvosto julkaisi eilen periaatepäätöksen teknologiapolitiikasta. Päätöksessä määritellään yhteiset tavoitteet, joihin Suomi sitoudutaan poikkihallinnollisesti sekä myös yli hallituskausien. Neljä keskeisintä tavoitetta ovat kansainvälisen houkuttelevuuden vahvistaminen, osaamisen kehittäminen, innovaatiomyönteinen julkinen sektori sekä edelläkävijyys uusien teknologioiden soveltamisessa. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) on seurannut vuosien ajan läheltä teknologiapolitiikan muotoutumista Euroopan tasolla. Tästä näkökulmasta Suomen uusi aloite on osa laajempaa, eurooppalaista digitaalista siirtymää ”Suomella on pitkä historia teknologiaosaajana. Kuitenkin, menneet voitot eivät riitä varmistamaan johtoasemaa myös tulevaisuudessa. Selkeiden tavoitteiden asettaminen luo pitkäjänteisyyttä ja päämäärätietoisuutta teknologiapolitiikkaan. Tässä uusi periaatepäätös on linjassa koko Euroopan unionin tulevaisuutta määrittävän digitaalisen siirtymän kanssa”, Kumpula-Natri t