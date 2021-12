Michelin Duellin tuotevalikoimaan

Duell Oyj on yksi johtavista powersports-tuotteiden jakelijoista Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla ja sen toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa. Duellin maahantuontivalikoimaan kuuluu yli 290 tunnettua tuotemerkkiä ja nyt yhtiö on solminut merkittävän jakelusopimuksen maailmanlaajuisesti tunnetun Michelinin kanssa. Duellin Suomen, Ruotsin ja Tanskan maahantuontivalikoima täydentyy Michelinin moottoripyörä- ja skootterirenkailla joulukuusta 2021 alkaen.

Ranskalainen Michelin on yksi maailman johtavista rengasvalmistajista, joka työllistää kansainvälisesti yli 115 000 työntekijää. Michelinin huippulaatuisissa renkaissa yhdistyy testatut kumiseokset, rengasrungot sekä patentoidut ratkaisut. Yritys on sitoutunut vahvasti myös moottoriurheiluun, jonka ansiosta uusia rengasratkaisuja voidaan testata, innovoida ja kehittää äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Duell Oyj:n toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä kommentoi: ”Olen erittäin iloinen, että saamme legendaarisen Michelinin tuotevalikoimaamme. Kulunut vuosi on ollut hyvin merkittävä yrityksemme kasvun ja kehityksen osalta. Olemme juuri listautuneet pörssiin ja sopimus Michelinin kanssa on erinomainen jatkumo menestystarinallemme. Meillä on hyvin kattava brändivalikoima jo ennestään ja Michelin vie sen jälleen uudelle tasolle.”

“Odotamme innolla yhteistyötä Duellin kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Uskomme vahvasti, että Duellin merkittävä asema moottoripyörä- ja skootterituotteiden kattavana jakelijana on hyödyksi Michelinille ja nyt alkava yhteistyömme täydentää myös hyvin jo olemassa olevia kumppanuuksiamme näillä kolmella markkina-alueella”, sanoo Michelin Nordicsin Two Wheel Manager Helena Markgren.

Lisätietoja:

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja

Duell Oyj

p. 050 056 5149

jarkko.ammala@duell.eu

Duell Oyj on vuonna 1983 perustettu mustasaarelainen maahantuontiyritys, jonka maahantuomien ja valmistamien tuotteiden myynti tapahtuu kattavan jälleenmyyntiverkoston kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Hollannissa, Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Englannissa, Irlannissa, Espanjassa, Tsekissä, Romaniassa ja Venäjällä. Duellin maahantuontivalikoimaan kuuluvat kaikki moottoripyöräilyyn, moottorikelkkailuun ja veneilyyn kuuluvat ajovarusteet, tarvikkeet sekä varaosat. Duellin modernit logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa Mustasaaressa, Ruotsissa Tranåsissa, Hollannissa Hengelossa ja Ranskassa Montpellierissä. Yhtiö työllistää kansainvälisesti tällä hetkellä lähes 200 työntekijää.