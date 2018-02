Microsoft uskoo Academyn tuovan apua IT-alan osaajapulaan ㅡ kolmas tarkoin valittu Academy-luokka koulutetaan hallitsemaan Microsoft Azure-teknologioita

Kiihdytetyn oppimisen menetelmää hyödyntävä tulevaisuuden koulu Academy tuli Suomeen viime keväänä tarjoamaan ratkaisuvaihtoehdon IT-alan osaajapulaan. Suomen historian kolmannen Academy-ryhmän haku on alkanut ja tämä luokka tullaan perehdyttämään tulevaisuuden alustan, Microsoft Azuren saloihin. Academyn tavoite on kouluttaa Suomessa yli sata uutta IT-konsulttia vuoden 2018 aikana.

Seuraavan kurssin keskiössä tulee olemaan Microsoft Azure -alusta, jonka päälle voidaan toteuttaa sovelluksia millä tahansa kielellä, esimerkiksi tällä kurssilla käytettävällä C#.NET:llä. Azure on pilvipalvelu, jota voidaan käyttää alustana sekä virtuaalipalvelimille että ohjelmisto- ja sovelluskehitykselle. Microsoft Azuren käyttö sovelluskehityksessä kasvaa tällä hetkellä vauhdilla ja Azuren laajamittainen hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä ja sovellusten alustana kasvattaa tarvetta uusille IT-osaajille.

IT-ala on kiistatta yksi nopeimmin kehittyvistä teknologian osa-alueista. Uudet tekniikat sekä ohjelmisto- että sovelluskehityksen innovaatiot mullistavat alaa. Lisäksi kehityksen vauhti kiihtyy jatkuvasti. Academy ei halua kahden Java-luokan jälkeen profiloitua vain yhden teknologian ihmeeksi. Toimitusjohtaja Jukka Pulkkisen mukaan Academy haluaa ensisijaisesti vastata suomalaisten yritysten tarpeeseen tulevaisuuden IT-osaajista.

- Kahden Java-luokan aikana asiakkaamme ovat kyselleet kovasti olisiko osaajia tulossa myös C#.net-taidoilla varustettuina. Microsoftin sovelluskehitysvälineet ja Azure pilvialusta ovat tulevaisuuden osaamista ja me koulutamme joustavasti ja nopeasti sellaista työvoimaa, jolle on kysyntää. Emme sitoudu vain yhteen teknologiaan, vaan haluamme mukautua tarpeisiin. Samalla tulemme palvelleeksi useampia asiakkaita, Pulkkinen kertoo.

- Ruotsissahan on jo koulutettu kokonaisia luokkia räätälöidysti suoraan yksittäisten asiakasyritysten tarpeisiin. Academyn kiihdytetyn oppimisen kurssit ovat ratkaisseet monen yksittäisen yrityksen osaajapulan ja sama kehitys on näköpiirissä myös Suomessa, Pulkkinen jatkaa.



Suomen Microsoftilla ollaan vaikuttuneita Academyn aloituksesta Suomessa. Erityishuomiota on kiinnittänyt koulutukseen hakeneiden henkilöiden taso ja konsulttien oppimisen nopeus. Microsoftinpilvialustaratkaisuista vastaava johtaja Antti Alila otti uutisen seuraavan luokan uudesta teknologiavalinnasta ilolla vastaan – kumppaneiden ja asiakkaiden huutoon on vastattu!

- IT-alan kehitystä Suomessa uhkaa pula laadukkaista osaajista. Meistä oli hienoa kuulla Academyn seuraavan kurssin teknologiavalinnasta. Kurssin päätyttyä kumppaneillamme on mahdollisuus saada työntekijöiksi monivaiheisen hakuprosessin läpäisseitä uusia osaajia, jotka hallitsevat Microsoftin sovelluskehitysvälineet, jolloin he pystyvät paremmin vastaamaan asiakkailtaan tulevaan kysyntään, Alila kommentoi.

Intensiivisen koulutusjakson aikana tehdään koodausta 500 tuntia, mikä vastaa noin viiden vuoden IT-alan korkeakouluopintojen koodausmäärää Ruotsissa. Kurssilaiset oppivat sisäistämään itsenäisesti nykypäivän teollisuuden vaatimia taitoja, ja ovat kysyttyjä työntekijöitä markkinoilla.

- Aikaisemmilla Academyn kursseilla lähes puolet osallistujista on ollut naisia, joita IT-alalla on toistaiseksi vielä suhteellisen vähän. Tämä on mielestäni erityisen hieno seikka, koska yleisesti digipalveluiden käyttö jakautuu tasapuolisesti miesten ja naisten kesken, jolloin niiden tekijöistäkin luonnollisesti pitäisi olla nykyistä isompi osa naisia. Kaiken kaikkiaan odotamme että kurssilta valmistuu motivoituneita, intohimoisesti IT-alaan suhtautuvia tulevaisuuden ammattilaisia, Alila päättää.