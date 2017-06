Microsoftin lahjoitus Kansallisgallerialle vahvistaa Suomen kulttuurin tulevaisuutta

Kaikukortti käyttöön kaikissa Kansallisgallerian museoissa 21.4.2017 12:47 | Tiedote

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kansallisgalleria on päättänyt toimia Kaikukortti-pop up -kohteena Suomi100-juhlavuoden kunniaksi ja tarjoaa kaikukorttilaisille erikoisetuna koko vuoden ajaksi maksuttoman sisäänpääsyn kaikkiin museoihinsa. Huhtikuusta alkaen kaikukorttilaiset pääsevät korttia näyttämällä Ateneumin taidemuseoon, nykytaiteen museoon Kiasmaan sekä Sinebrychoffin taidemuseoon. "Haluamme olla mukana rakentamassa Suomea, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi sellaisena kuin on," toteaa Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen korttipäätöksen taustoista. Kaikukortti on toistaiseksi Espoossa ja Kainuussa käytössä oleva kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Espoon ja Kainuun Kaikukortti-verkoston kulttuurikohteisiin. K