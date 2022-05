Mielellä on lupa järkkyä

Heli Suutari: Palava pää ja muita terapeutin tunnustuksia

Ilmestyy 7.6.2022

Joskus oman pään kanssa on vaikeaa, koska elämäkin on vaikeaa. Heli Suutari muistuttaa, että välillä mieli tuntuu terveemmältä ja välillä vähemmän terveeltä. Esimerkiksi raskas korona-aika ymmärrettävästi keikautti monen henkistä tasapainoa. Sen sijaan, että kysyisimme mikä meitä vaivaa, olisi tärkeää kysyä, mitä meille on tapahtunut.

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa koetaan parhaillaan informaatiotulvaa. Neuvoja, vinkkejä ja artikkeleita elämän- ja mielentaidoista löytyy niin paljon, ettei ihminen aina tiedä mihin uskoa. Joskus voi käydä niin, että tieto lisää tuskaa eli häiriöitä aletaan nähdä siellä, missä niitä ei ole, ja normaali alkaa näyttää epänormaalilta. Suutari puhuu sen puolesta, ettei kaikkia ongelmia tarvitse nimetä tai löytää niille psykologista termiä.

Uupumisesta, parisuhdekriiseistä, riippuvuuksista ja muista elämän ongelmista voi lukea uusia tarinoita päivittäin. Voimme lukaista nopeita listoja siitä, mitkä ovat masennuksen merkkejä tai mistä tunnistaa psykopaatin. Silti esimerkiksi muodikas resilienssi ei ole aina ihmisen, etenkään työntekijän vastuulla. Jos työnantaja pyrkii sysäämään vastuun jaksamisesta työntekijän resilienssitaitojen varaan, voidaan aiheellisesti kysyä, hoitaako työnantaja omaa osuuttaan vai vaaditaanko yksilöltä jälleen uusia ponnisteluja. Ihmisten ei kuulukaan toimia koko ajan tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin.

Diagnosoinnin sijaan Palava pää patistaa hakemaan hyvää oloa läheltä, välttämään toisten neuvomista, hyväksymään monenlaiset tunteet, asettamaan asioille rajoja ja muistamaan, että surukin menee ohi usein suremalla. Toki ihmisen elämässä voi olla tapahtumia, joita on syytä ratkoa ammattilaisen kanssa: kaikkia kuitenkaan ei. Pahalla ololla voi olla tärkeä viesti eikä sitä tarvitse hoputtaa tai työstää äkkiä pois.

Jossakin määrin kirjaa voi pitää Heli Suutarin välitilinpäätöksenä: hän pohtii, millaista terapiatyötä hän on tehnyt, miten hän on työhönsä päätynyt, mitä hän pitää työssään arvokkaana ja millaisia asiakkaita ja terapeutteja hän on itse kohdannut. Palavassa päässä Suutari riisuu terapian mystiikkaa ja pohtii kiinnostavasti terapian tarpeellisuutta eri elämänvaiheissa, läsnäolon vaikeutta ja asioiden hyväksyntää. Teoksen tärkeä viesti on, että asiantuntija tietää – mutta niin tiedät sinäkin.

Heli Suutari (s. 1971) on kotoisin Kempeleestä, Pohjois-Pohjanmaalta. Mutkien kautta hän päätyi Liègeen, Belgiaan, jossa elää miehensä ja tyttärensä kanssa. Kokeiltuaan eurokraatin elämää hän vaihtoi alaa ja toimii yksilö- ja pariterapeuttina; pohjimmiltaan hän on historiaa opiskellut humanisti. Tärkeimmät saavutukset hänelle ovat aikuiskoulutuksesta selviäminen ranskaksi sekä uskallus hypätä oravanpyörästä. Hän nauttii kirjoista, sarjoista ja elokuvista sekä jazzin historiasta ja leipomisesta.

