Mielenosoittajia kiduttaneita ja pahoinpidelleitä poliiseja vastaan ei ole aloitettu yhtäkään rikostutkintaa Valko-Venäjällä

Jaa

Poliisien väärinkäytöksistä on tehty Valko-Venäjällä yli 900 valitusta, mutta yhtään rikostutkintaa ei ole aloitettu. Rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on käynnistetty satoja tutkintoja. Useita heistä on kidutettu tai pahoinpidelty mielenosoitusten tai pidätysten yhteydessä.

Valkovenäläiset viranomaiset käyttävät oikeusjärjestelmää rangaistakseen kidutuksen uhreja sen sijaan, että ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet kiduttajat tuotaisiin oikeuden eteen. Amnesty Internationalin Belarus: “You are not Human Beings” -raportti osoittaa, että oikeuden saaminen uhreille Valko-Venäjällä on toivotonta. Valko-Venäjän viranomaiset myöntävät vastaanottaneensa yli 900 valitusta poliisien väärinkäytöksistä presidentinvaalien jälkeisissä mielenosoituksissa. Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä ei ole aloittanut ensimmäistäkään oikeusprosessia ihmisoikeusloukkauksista epäiltyjä viranomaisia vastaan. Kanteluiden tekemistä on vaikeutettu byrokraattisilla esteillä ja viivytystaktiikoilla. Poliisin kiduttamat tai pahoinpitelemät ihmiset ovat kohdanneet järjestelmän, jonka tarkoitus on lannistaa ja pelotella heitä sekä mitätöidä ja jättää huomiotta heidän kantelunsa ja todisteensa. Syyttäjävirasto kuitenkin raportoi lokakuussa 2020 käynnistäneensä mielenosoittajia vastaan 657 rikostutkintaa. Yli 200 mielenosoittajaa vastaan on jo nostettu syytteet mellakoinnista ja poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta. Kansalaisjärjestöt kertovat, että rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on nostettu lukuisia oikeusjuttuja poliittisin tai tekaistujen syytteiden perusteella. Pidätyskeskuksiin joutuneiden rauhanomaisten mielenosoittajien tarkka määrä ei ole tiedossa. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan joulukuun 2020 alussa pidätettynä oli ollut jo yli 27 000 ihmistä. Mielivaltaiset pidätykset jatkuvat Valko-Venäjällä edelleen. Kidutuksen kieltoa rikottu pidätyskeskuksissa Presidentin vaaleista alkaneiden elokuisten mielenosoitusten aikana ja niiden jälkeen Valko-Venäjän poliisi sulki rauhanomaisia mielenosoittajia mielivaltaisesti kymmeniin pidätyskeskuksiin ympäri maata. Pahamaineisen Okrestinan pidätyskeskuksen ulkopuolelle kerääntyneet ihmiset nauhoittivat keskuksesta taukoamatta kuulunutta hakkaamisen ääntä ja ihmisten tuskanhuutoja elokuussa. Amnestyn raportissa mielenosoittajat kertovat kokemistaan joukkopidätyksistä, hakkaamisesta ja kidutuksesta. Pidätettyjä on pakotettu riisuutumaan, pysymään kivuliaissa asennoissa pitkiä aikoja ja heidät on jätetty päiväkausiksi ilman ruokaa, juomavettä tai tarvitsemiaan lääkkeitä tai hoitoa. “Heitä, jotka huusivat tai pyysivät lopettamaan hakkaamisen, hakattiin vielä muita pahemmin”, kertoo 25-vuotias minskiläinen lääkäri Tsimur (nimi muutettu) Amnestylle. Kansainvälinen oikeus velvoittaa Valko-Venäjää kunnioittamaan ehdotonta kidutuksen kieltoa ja tuomaan kidutukseen syyllistyneet oikeuteen. Valko-Venäjän laiminlyödessä räikeästi ihmisoikeusvelvoitteitaan Amnesty vaatii kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että ihmisoikeusloukkausten uhrit saavat oikeutta ja kiduttajat joutuvat vastuuseen teoistaan.

Yhteyshenkilöt