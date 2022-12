MIELI ry: Nuorten hyvinvointiohjelma peräänkuuluttaa nuorille kasvurauhaa – Tervetuloa julkistukseen ja päättäjäpaneeliin 14.12. klo 9–10

Nuorten pahoinvointi oli kasvussa jo ennen pandemiaa, mutta kriisien kasautuminen on kuormittanut nuoria entisestään. Käsillä on nuorten mielenterveyskriisi.

”Päätöksiä nuorten tukemiseksi tarvitaan heti, koska ilman hyvinvoivia nuoria Suomella ei ole tulevaisuutta. Kasautuneet ongelmat on ratkottava, ja pahoinvoinnin juurisyihin puututtava”, sanoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

MIELI ry:ssä Nuorten hyvinvointiohjelman rakentamista on luotsannut yhteiskuntasuhdepäällikkö Johanna Kujala.



”Mielenterveyteen vaikuttavia päätöksiä tehdään politiikan kaikilla sektoreilla. Nuorten hyvinvointia ja mielenterveyskriisiä on ratkottava kokonaisvaltaisesti, ja tehtävää riittää joka saralla”, avaa Kujala monialaista ohjelmaa.

”Ohjelma koostuukin kahdeksasta nuorten hyvinvointia vahvistavasta teemasta ja yli 70 toimenpiteestä. Sen valmisteluun asiantuntemustaan antoi ilahduttavasti 142 nuorten hyvinvointiin sitoutunutta toimijaa kaikille avoimissa valmistelutilaisuuksissa”, kertoo Kujala.

Kasvurauha on turvattava

Yhdeksi ohjelman kärkiteemoista nousi kasvurauha.

”Kasvavilta ja kehittyviltä nuorilta ei voi vaatia kohtuuttomia. Ikätaso ja kehitysvaihe on huomioitava kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Tämän on ulotuttava koulutukseen, jossa nuorella on oltava mahdollisuus kasvaa ja etsiä omaa polkua rauhassa”, muistuttaa Johanna Kujala.

Suorituspaineiden kasaamisen sijaan nuoria on kannustettava uteliaisuuteen, itsensä etsimiseen ja nuoruudesta nauttimiseen. Nuorten hyvinvoinnin reunaehto on elinkelpoinen planeetta. Ekologisen kestävyyden ohella on vahvistettava sosiaalista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotta jokainen nuori saa olla oma itsensä.



”Nuorten hyvinvointiohjelma tarjoaa päättäjille ratkaisuja. MIELI ry:n tavoitteena on nähdä Nuorten hyvinvointiohjelma osana Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa”, summaa Sari Aalto-Matturi.

Nuorten hyvinvointiohjelman julkistus ja päättäjäpaneeli Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 14.12. klo 9–10

Millainen ratkaisupaketti saatiin? Mitä päättäjät ajattelevat Nuorten hyvinvointiohjelmasta?



Nuorten hyvinvointiohjelman julkistus ja puoluejohdon päättäjäpaneeli keskiviikkona 14.12. klo 9–10 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4, sekä valtakunnallinen striimaus. Aamukahvit tarjotaan klo 8.30 alkaen. Ilmoittautuneet saavat tilaisuudesta tallenteen.

Tervetuloa välittämään viestiä nuorten hyvinvoinnin ratkaisuista!