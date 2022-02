MIELI Suomen Mielenterveys ry 125 vuotta: mielenterveys on kaikkien oikeus

MIELI ry viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlaansa. Organisaatio on läpi historiansa ollut innovatiivinen, muuntautumiskykyinen ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuva. MIELI ry on onnistunut aina nostamaan kullekin ajalle tyypillisiä mielenterveyteen liittyviä kehittämiskohteita, toiminut edelläkävijänä ja ratkonut yhteiskunnallisia ongelmia. Me olemme aina myös kohdanneet ihmisiä, ja viimeisten 50 vuoden aikana konkreettisesti auttaneet heitä elämän haastavissa kohdissa ja kriiseissä.

MIELI ry on esimerkiksi tarttunut sota-ajan mielenterveysvelkaan ja vaikuttanut vuoden 1952 mielisairaslakiin. Vuonna 1969 silloinen Mielenterveysseura perusti ensimmäisenä Suomessa psykiatrisen kuntoutuksen työklinikan ja 1970 käynnisti itsemurhien ehkäisyyn tähtäävän toiminnan. Lama-ajan Suomessa 1990-luvulla vastattiin kriisiavun tarpeeseen. Myös nyt koronapandemian aikaan MIELI ry on syvän yhteiskunnallisen kriisin myötä nostanut keskusteluun mielenterveysteemoja, tarjonnut kriisiapua ja tuonut esiin muiden muassa nuorten heikentyneen hyvinvoinnin kysymyksiä. Vuonna 2002 alkoi yhteistyö koulujen kanssa lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseksi. Vuosi 2022 onkin myös lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävän työn 20. juhlavuosi. Jokainen mieli on tärkeä Tänä vuonna MIELI ry jatkaa tärkeää työtä pandemian jälkihoidossa ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Juhlavuonna halutaan tuoda esiin sitä, että hyvä mielenterveys on kaikkien oikeus, ikään tai muuhun taustaan katsomatta. ”Jokainen mieli on tärkeä”, kiteyttää juhlavuoden teeman. Tämän teeman hengessä MIELI ry lahjoittaa suomalaisten mielenterveyden edistämisen hyväksi 125 kappaletta Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia eri puolilla Suomea toteutettavaksi. Koulutuksia järjestetään vuoden aikana ympäri Suomea yhteistyössä MIELI ry:n paikallisten ja alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa. - Vietämme tätä juhlavuotta työn merkeissä. Kriisiavun merkitys on korostunut koronapandemian myötä ja toisaalta myös koko väestön mielenterveyden vahvistaminen on meille tärkeää. Haluamme juhlavuonna lahjamme myötä pyrkiä tavoittamaan niitä ryhmiä, joita mielenterveyden vahvistamisen keinot eivät välttämättä tavoita. Siksi iloitsemme siitä, että voimme lahjoittaa suomalaisille tukea oman ja läheisten mielenterveyden vahvistamiseen Mielenterveyden ensiapu -kurssien kautta, kiteyttää toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Avainsanat juhlavuosimielenterveys

