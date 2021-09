Mielikuvituksellista arkkitehtuuria – Jan-Erik Anderssonin näyttely Vapaa tila esillä Pohjanmaan museossa

Jan-Erik Andersson (s. 1954) on koko nelikymmenvuotisen uransa ajan kyseenalaistanut taiteen ja yhteiskunnan sääntöjä yllättävillä ja tarinallisilla teoksillaan. Taiteilija liikkuu sujuvasti erilaisten ilmaisumuotojen välillä. Anderssonin monipuoliseen tuotantoon kuuluu niin performansseja, tilataidetta, video-, valokuva- ja ääniteoksia, veistoksia kuin arkkitehtuuriakin, mistä Pohjanmaan museolla nähdään monipuolinen kattaus näyttelyssä Vapaa tila.

Taiteilijana Andersson tekee mitä haluaa. Hän ei välitä säännöistä tai siitä, miten tai mitä asioita pitäisi lokeroida. Anderssonin tunnistettavaan muotokieleen kuuluvat perusvärit, leikittelevät muodot ja erilaiset ornamentit. Teokset kertovat tarinoita, joko henkilökohtaisia tai tarinankerrontaperinteestä nousevia. Usein näennäisen kevyt ja leikkisä idea kätkee sisälleen syvän, yhteiskuntaan ja ihmisyyteen pureutuvan ajatuksen.

Lehden muotoinen talo

Andersson tunnetaan ehkä parhaiten arkkitehtuurin ja taiteen välisen tilan tutkimisesta. Hänen taiteessaan raja yhteiskunnallisen ja taiteellisen välillä tuntuu katoavan.



Anderssonin tunnetuin teos on kokonaistaideteos Life on a Leaf, taiteilijan perheelleen yhteistyössä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa rakentama talo, joka kyseenalaistaa hallitsevia modernin asumisen ihanteita ja on valmistumisestaan vuonna 2009 saakka houkutellut sekä kotimaista että kansainvälistä kiinnostusta. Lehtitaloksi kutsuttu Life on a Leaf on osa Anderssonin Kuvataideakatemian tohtorintutkintoa.



Life on a Leaf, kuten myös monet muut Anderssonin teoksista, pohtii taiteen mahdollisuutta vaikuttaa arkielämään ja etsii maailmasta ihmiselle sopivaa ja merkityksellistä tilaa. Tämä tulee esille myös Anderssonin lukuisissa julkisissa taideteoksissa.

Julkiset teokset vaikuttavat kaupunkitilan kokemiseen

Anderssonin toteuttamia julkisia teoksia voi löytää monien kaupunkien keskustoista. Tampereen keskustatunnelin koristeelliset ilmastointipiiput ja Lahden Alatorin puiston taiteellinen suunnittelu ovat hänen käsialaansa.

Vaasan näyttelyssä nähtävät teokset ottavat kantaa ornamentiikan ja mielikuvituksellisemman arkkitehtuurin puolesta. Andersson painottaakin taiteellisen ajattelun vahvempaa osuutta kaupunkisuunnittelussa. Miksei voisi rakentaa lehden muotoista taloa, ja miten se lokeroidaan? Onko rakennus silloin installaatio, veistos, koti vai puhdasta arkkitehtuuria tai kenties villiä arkkitehtuuria? Miksei esineiden muotoisia rakennuksia ole enemmän?

Teemoina rakentaminen ja tuhoaminen

Näyttelyssä pääteoksena nähtävä Life on a Leaf Video Kiosk on kioskin muotoon rakennettu installaatio, jossa videot esittävät taiteilijan palkitun talon rakennusvaiheita ja elämää kokonaistaideteoksessa. Kioskin seinät ja katto on tehty talon rakentamisesta ylijääneistä materiaaleista.

Rakentamisen vastakohtana näyttelyssä nähdään myös töitä, jotka koskevat tuhoa ja purkamista. Video The Destruction of Beauty dokumentoi rakastetun jugend-talon purkua Turussa. Video nähdään ensimmäistä kertaa Vaasassa Pohjanmaan museon näyttelyssä.

Näyttelyssä Andersson tutkii myös eri sukupolvien välistä tilaa. Hän pohtii, mitä jälkiä edelliset sukupolvet jättävät ja miten niitä hoidetaan? Mitä välitämme seuraavalle sukupolvelle? Mitkä muistot syntyvät ja mitkä tuhoutuvat tai menetetään? Taiteilijan suhde omaan isään ja poikaan tapahtuu suurten yhteiskunnallisten ilmiöiden rinnalla.

Vuosien aikana Andersson on tutkinut odottamattoman vaikutusta toimimalla yhdessä toisten taiteilijoiden kanssa. Urkonzert-teoksen yhteydessä hän on työskennellyt äänitaiteilija Shawn Deckerin ja Voicing the Bridge -teoksen yhteydessä runoilija Robert Powellin ja ympäristötaiteilija Eileen Huttonin kanssa. Teokset ovat esillä näyttelyssä.

Pohjanmaan museossa järjestettävä näyttely on taiteilijan ensimmäinen laaja yksityisnäyttely Pohjanmaalla. Kansallisesti ja kansainvälisesti mainetta saavuttaneen taiteilijan esittäytyminen on merkittävä sekä alueellisesti että laajemmin. Laaja museonäyttely antaa mahdollisuuden Andressonin tuotannon esittelyyn sille luonteenomaisessa monipuolisuudessaan.

Näyttelyn yhteydessä myydään myös julkaisua Life as Art (Parvs, 2019), joka esittelee Anderssonin tuotantoa neljältä vuosikymmeneltä.

Näyttely avautuu yleisölle perjantaina 17.9. Taiteilija Jan-Erik Andersson on paikalla lauantaina 18.9. klo 10-15 Pohjanmaan museossa. Näyttelykierrokset taiteilijan johdolla järjestetään klo 11 ja klo 14.

Yhteistyössä Veljekset Gröndahlin Säätiö.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/zmsF65nHEGMD3cO8/fo

Life on a Leaf: http://anderssonart.com/leaf/