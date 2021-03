Mielinauha-kampanjaa tähdittää Kaija Koo: ”Kunpa me ihmiset voisimme kuunnella toisiamme herkällä korvalla”

Mielinauha-kampanjan yhteydessä kerätään varoja kotimaiseen mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen. Kampanjakasvona tänä vuonna on koko kansan rakastama taiteilija Kaija Koo, joka on löytänyt voimansa kovien koettelemusten jälkeen. Neljättä kertaa järjestettävä Mielinauha-kampanja käynnistyy 1. huhtikuuta ja jatkuu kesäkuun loppuun.

Kampanjakasvona toimiva Kaija Koo on yksi Suomen menestyneimmistä naisartisteista. Hän on vuosien ajan koonnut kuuntelijansa voimaannuttavien kappaleidensa ja lavasäteilynsä äärelle.

Laulussaan Taipumaton Kaija Koo laulaa, että: ”meistä vahvimmatkin joskus, kyynelillä pesty on.” Kaija Koo löysi omat todelliset voimansa kovien kokemusten jälkeen. Ensimmäisen kerran sosiaalisten tilanteiden pelon tähti koki, kun hänen isänsä menehtyi lento-onnettomuudessa vuonna 1986.

”Silloin eristäydyin maailmasta. Pelästyin jopa puhelimen soittoääntä, enkä uskaltanut vastata. Kamppailu takaisin tasapainoon oli tuskallinen.”

”Jos tiedät, että toiselle on sattunut kauheita, häntä ei tarvitse pelätä. Pienet eleet painuvat mieleen. Lauseiden ei tarvitse olla ihmeellisiä. Voi sanoa vain vaikkapa sen, ettei löydä sanoja.”

Korona lisännyt tuen tarvetta

Korona-aika on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä ja tuen sekä avun tarve ovat kasvaneet.

”Kyselymme mukaan korona on kuormittanut meitä merkittävästi. Apua ja tukea tarvitaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Positiivista on se, että uskallamme puhua mielen hyvinvoinnista ja pyytää apua. Mielenterveyttä voi aina vahvistaa”, kertoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Tänä vuonna Mielinauha-kampanjan viesti on Mieli ei näy ulospäin, mutta sen voi kuulla. Kampanja on mainostoimisto NORD DBB:n käsialaa. NORD DDB on vastannut kampanjan luovasta suunnittelusta, konseptoinnista ja toteutuksesta pro bonona. Kampanjavideon on ohjannut Petra Lumioksa ja sen on tuottanut tuotantoyhtiö Woodpecker.

Mielinauhan teksti Mitä kuuluu? kehottaa meitä kaikkia kysymään kuulumisia, olemaan toisillemme läsnä, kuuntelemaan ja keskustelemaan yhdessä siitä, miten jaksamme tänään.

Mitä kuuluu? -kysymys on yksinkertainen, mutta usein ratkaiseva. Joku toinen välittää ja näkee sinut. Mielenterveystyötä voi tukea osallistumalla Mielinauha-kampanjaan.

