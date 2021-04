Mieskuoron laulua ja lasien kilistelyä veistosten keskellä Vaasan taidehallissa

Jaa

Vaasan taidehalli tarjoaa videota, äänimaailmaa ja veistoksia sisältävän näyttelyn, joka pureutuu muun muassa yhteenkuuluvuuden tunteeseen akateemisen mieskuoron välityksellä. Benjamin Orlowin A Spring Bright Evening Vaasan taidehallissa 10.4.–23.5.2021.

Benjamin Orlowin (s. 1984) uusin teos A SPRING BRIGHT EVENING on syntynyt yhteistyössä akateemisen Brahe Djäknar -mieskuoron kanssa. Näyttely koostuu videoteoksen musiikin ja laulujen välittämästä äänimaailmasta, veistoksista ja animaatiosta.

Akateemisella kuoroperinteellä on vahva ja näkyvä asema eritoten suomenruotsalaisessa kulttuurissa. Kuoron jäsenyyteen liittyy keskeisesti erilaisten etikettisääntöjen oppiminen: miten käyttäydytään, miten kilistetään laseja ja miten syödään. Sekä laulu että ryhmän sisäiset etikettisäännöt toimivat yhteenkuuluvuuden indikaattoreina. Yhteenkuuluvuutta määrittää kuitenkin opitun lisäksi esimerkiksi perhetausta ja koulutustaso. Yhteisöllisyys syntyy myös asioista, kuten snapsilauluista ja rusetin oikeanlaisesta solmimisesta, mikä herättää tuttuuden lisäksi nostalgisia tunteita eri sukupolvien välillä.



Monet näistä perinteistä ja niiden visuaalinen identiteetti ovat peräisin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Ne on tarkoituksella luotu ryhmän vahvistamiseksi ja yhtenäisyyden muodostamiseksi. Laulujen sanoitukset, jotka usein viittaavat menneisiin aikakausiin ja muistiperintöön, ovat erityinen kertomuksen muoto. Ajatus yhtenäisestä kulttuurista, jolla on yhteiset ihanteet ja jaettu menneisyys, on luotu rituaalisesti kansantarinoiden ja perinteiden muodossa.

Ymmärrystä eriytymisen sijaan

Vaasan taidehallissa nyt nähtävä näyttely on jatkoa taiteilijan edelliselle videoteokselle, jossa hän tarkasteli asepalveluskokemusta 24 tuntia kestävällä videoteoksellaan Ooppera kahdeksassa näytöksessä (2017). Orlovin teokset käsittelevät usein maskuliinisuutta, erilaisia arkkityyppejä ja kansallista identiteettiä sekä sitä, miten ne muotoutuvat ympäristössään.

Näyttelyssä nähtävän teoksen eri elementit muodostavat kokonaisuuden, joka voi auttaa meitä ymmärtämään suhdettamme ympäristöön ja historiaan.

Videoteoksessa kuultavien laulujen sanat on käännetty englanniksi tehostamaan niiden sanomaa, kuten tarinoita ja sisältöä erilaisille katsojille. Joillekin laulujen melodiat ja lyriikat ovat tuttuja ja ne herättävät heissä vahvoja nostalgisia muistoja. Samanaikaisesti videolla kuultava musiikki perinteineen saattaa tuntua vieraalta osalle katsojista.

Veistokset, jotka sivuavat muotoilukieleltään viime vuosisadan vaihteen kansantaidetta ja kansanperinteen hahmoja, kuvaavat arkkityyppejä, jotka tuntuvat samalla sekä tutuilta että humoristisen kriittisiltä. Tuttua kuvakieltä käyttämällä Orlow herättää ajatuksia menneen aikakauden arkkityypeistä, mikä puolestaan saa katsojan miettimään sitä, mitkä hahmoista vastaavat tätä päivää ja miten ne muodostavat kuvaa yhteiskunnastamme.

Suomalainen taiteilija Benjamin Orlow asuu ja työskentelee Lontoossa. Hän valmistui taiteen maisteriksi Goldsmith Collegesta vuonna 2012. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Lontoossa, Glasgow'ssa, Pariisissa, Wienissä, São Paulossa, Los Angelesissa, New Yorkissa, Tukholmassa ja Chongqingissa.

Pohjanmaalle Orlow on toteuttanut vuonna 2013 julkisen veistoksen kivilohkareesta ja pronssista Campus Allegrossa Pietarsaaressa.

Benjamin Orlow: A Spring Bright Evening on esillä Vaasan taidehallissa 10.4.–23.5.2021.