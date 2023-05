Mihin hyvinvointialueen rahat riittävät – tervetuloa osavuosikatsauksen mediainfoon 17.5. klo 10.30

Pirkanmaan hyvinvointialue on toiminut nyt reilut neljä kuukautta. Miten alkuvuoden talous ja toiminta on toteutunut ja mihin loppuvuodesta on varauduttava? Millaisia tavoitteita on asetettu ja miten muutostyö etenee? Tervetuloa mediainfoon!

Ensimmäinen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta valmistuu aluehallituksen käsiteltäväksi 22.5. Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tilanteesta alkuvuoden tietojen perusteella keskiviikkona 17.5. klo 10.30 – 11.15 Taysin kampuksella. Tilaisuus pidetään Tampereella Taysin kampuksella osoitteessa Biokatu 12, 1. kerros, Iso kokoushuone (ravintola Ellipsin vieressä).

Paikalla on myös muita hyvinvointialueen johdon edustajia.

Ilmoita osallistumisestasi etukäteen viestinta@pirha.fi, jotta voimme varautua striimaajien tai haastattelujen tarpeisiin. Etkö pääse paikalle? Tilaisuutta voi seurata myös Teamsin kautta.

