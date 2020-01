Mika Eirtovaara naurattaa vaasalaisia lauantaina

Stand up -koomikko Mika Eirtovaara esiintyy Vaasan kaupunginteatterin lavalla lauantaina. Hän tekee paluun lavoille yli kahden vuoden tauon jälkeen uudella Mika Eirtovaara live – uusi stand up –show! –kiertueellaan.

Eirtovaaran uusi show on ”täyslaidallinen täydellistä komediaa”. Puolitoistatuntisen esityksen aikana mies tarjoilee täysin uuden kattauksen kahden vuoden aikana hioutuneita tarinoita.

Mika Eirtovaara on tunnettu mm. Nelosen Stand up -ohjelman isäntänä ja MTV3:n Kingi-ohjelman Taisto Kourina. Kahden vuoden kiertuetauon jälkeen Eirtovaara lupaa palata takaisin lavalle hauskempana kuin koskaan.

Stand up -komiikan ja Day Off -skeittikauppayrittäjyyden lisäksi monipuolinen Eirtovaara on tunnettu myös komediakäsikirjoituksistaan sekä -ohjaustöistään teatterin puolella. Hänen viimeisimpiin ohjaustöihinsä lukeutuu mm. edelliskesän hulvaton Spamalot-musikaali Törnävän kesäteatterille.

Mika Eirtovaara nousee Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämölle 18. tammikuuta klo 19.00.