Mika Kallio ajoi ensimmäisen kierroksen KymiRingin MotoGP -radalla

Red Bull KTM Factory Racing -tallissa ajava Mika Kallio sai ensimmäisenä MotoGP -urheilijana koetella KymiRingin kaarteita ja suoria aikaisin perjantaiaamuna. Kallio oli todella tyytyväinen radan profiiliin ja odotti innolla maanantaina alkavia virallisia MotoGP testejä.

KymiRingin rata on valmistunut kovaa vauhtia kesän mittaan ja on nyt ajokunnossa maanantaina alkavia virallisia MotoGP testejä varten. Mika Kallio pääsi ensimmäisenä kuljettajana tekemään tuttavuutta radan kanssa.

"Kuulin rataprojektista ensimmäisen kerran jo lähes kymmenen vuotta sitten, ja on mieletön fiilis seistä tässä nyt. Rata tuntui todella hyvältä ja pitkän takasuoran päässä vauhti on todella kova. Ohituspaikkoja löytyy myös mukavasti. Rata on kokonaisuudessaan todella hieno ja uniikki, vastaavanlaista rataa ei löydy MotoGP -kalenterista. Innolla odotan ensi maanantain testejä ja ennen kaikkea ensimmäistä kilpailua täällä kotiyleisön edessä, jollon toivottavasti itse olen lähtöviivalla. Se on minun tavoite," Kallio kommentoi heti kierroksen jälkeen.

Lataa videot ratakierroksesta tästä: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=kymiring

Lataa ajokuvaa, dronekuvaa ja Mika Kallion haastattelu tästä: https://www.redbullcontentpool.com/international/AP-2186CUBE92511

Lataa valokuvat Mika Kallion kierrokselta tästä: https://www.dropbox.com/sh/sgw2kupl6dlsi8u/AADPg4-4AjYjibN9pQJmoNBZa?dl=0

Videocredit: Red Bull Content Pool

Photocredit: Isak Kullman / Red Bull Content Pool

