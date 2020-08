Mika Laurikainen nimitetty Kiinteistömaailma Oy:n liiketoimintajohtajaksi

Mika Laurikainen on nimitetty Kiinteistömaailma-ketjun liiketoimintajohtajaksi ja Kiinteistömaailma Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Laurikainen on erittäin kokenut franchising-liiketoiminnan johdon ja kiinteistökehittämisen ammattilainen, joka viimeksi on työskennellyt Suomen suurimpiin rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointitoimistoihin lukeutuvan Sitowisen toimialajohtajana.

Mika Laurikaisella on yli 20 vuoden kokemus ketjuliiketoiminnan johdosta McDonaldsista, Restelistä ja PlusTerveys Oy:stä. Lisäksi hän on työskennellyt yrittäjänä ja konsulttina FranCon Franchise Consultingissa.



”Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta päästä kehittämään Suomen suurinta kiinteistönvälitysketjua. Kiinteistömaailma on jo 30 vuoden ajan ollut suunnannäyttäjä alallaan, ja yrittäjämme ovat varmistaneet markkinaosuutemme kasvun paikallisesti. Olen vakuuttunut, että kehittämällä toimintaamme yhdessä yrittäjiemme kanssa varmistamme menestyksekkään kasvun ja tulevaisuuden ketjullemme”, sanoo Laurikainen. Hän raportoi Kiinteistömaailmassa toimitusjohtaja Risto Kyhälälle.



Lisätiedot:

Mika Laurikainen, liiketoimintajohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0405607514 Laurikaisen valokuva on ladattavissa Kiinteistömaailman kuvapankista https://www.kiinteistomaailma.fi/kuvapankki

Avainsanat asuntokauppakiinteistönvälitysnimitysrekry