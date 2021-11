Mikä motivoi suomalaisia 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen?

Viikonloppuna päättynyt Glasgow’n kansainvälinen ilmastokokous osoitti, että maailmanlaajuinen tavoite pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen on vaikea, mutta edelleen mahdollinen. Suomalaisille ilmastokriisin pysäyttäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuudessa, kertoo alkuvuodesta julkaisema Sitran Tulevaisuusbarometri.

”On tärkeää ymmärtää, mikä meitä suomalaisia motivoi tuon tavoitellun, vähähiilisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä kestäviin elämäntapoihin”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Sari Laine Kestävä arki -projektista.

Nyt julkistettavassa Sitran motivaatioprofiilit-selvityksessä suomalaiset on jaettu seitsemään profiiliin, jotka kuvaavat heitä kestävien valintojen tekijöinä:

Kunnianhimoista elämysten metsästäjää (9 % suomalaisista) motivoivat ura ja menestys. Elämäntavat eivät ole kovinkaan kestävällä polulla, eivätkä ekologisuus tai arjen kestävät teot ole hänelle merkityksellisiä. Hän näkee teknologian ratkaisuna moniin maailman ongelmiin.

(16 %) arvostaa perinteitä ja järkeviä ratkaisuja. Omasta mielestään omapäinen perinteiden arvostaja ei elä erityisen kestävästi, mutta asia ei myöskään vaivaa häntä.

(7 %) hakee esimerkkejä muilta ja seuraa trendejä. Kestävät näkökulmat voivat olla osa seurailevan suunnanetsijän mielenmaisemaa, mutta eivät toimi erityisen läpileikkaavana motivaattorina.

(21 %) motivoivat pienet arjen ilot, elämän rauhoittaminen ja rahan säästö. Pienistä iloista nauttiminen saa välillä iloisen arjen pyörittäjän kuluttamaan enemmän kuin oli tarkoitus ja omannäköisen elämän eläminen on hänelle erittäin tärkeää.

(14 %) arvostaa vaatimatonta elämää ja fiksua resurssien käyttöä. Säästäväinen suunnittelija tietoisesti pyrkii yksinkertaistamaan elämäänsä vähentämällä tavaran tai tekemisen määrää.

(17 %) haluaa elää tasapainoista elämää, jossa liikunnalla, terveellisellä ruualla sekä henkisen hyvinvoinnin vaalimisella on keskeinen rooli. Hyvinvoinnin ja luonnon vaalija on kuluttajana melko harkitseva ja valikoiva.

(16 %) haluaa ensisijaisesti huolehtia ympäristöstä ja olla mukana kestävässä muutoksessa. Omasta mielestään tinkimätön arkivihreä elää kestävästi, mutta pohtii aina, mitä voisi tehdä lisää.

Profiilit on listattu järjestyksessä vähiten kestävästä elämäntavasta kestävimpään. Kukin profiili kuvastaa ryhmää, joilla on samansuuntaiset elämäntapaa määrittävät arvot, asenteet ja motivaatiotekijät. Profiilit on laadittu laadullisten syvähaastatteluiden perusteella ja niiden rajaukset on vahvistettu koko Suomea edustavalla kvantitatiivisella tutkimuksella. Ne auttavat ymmärtämään suomalaisten motivaatiotekijöitä arjessa sekä tuottamaan eri yleisöille sopivia kestäviä palveluja ja markkinoimaan niitä osuvammin.

Selvitys kertoo myös, että aiempaa useampi kokee elämänsä kiireiseksi, mutta samanaikaisesti tyytyväisyys omaan elämään on ollut nousussa. Yli 80 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa vähintään melko tyytyväinen elämäänsä, kun vastaava lukema vuonna 2017 oli 72 prosenttia. Lisäksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä tasapainoisen elämän merkitys oli havaittavissa selvästi aiempaa vahvemmin.

Selvitys on päivitys vuonna 2018 toteutetulle vastaavanlaiselle selvitykselle, jossa tavoitteena oli selvittää suomalaisten halukkuutta erilaisiin arjen valintoihin.

”Kuten juuri päättynyt ilmastokokous osoittaa, kaikilla maailman mailla on haaste sopeuttaa elämäntapansa kestäviksi. Motivaatioprofiilit auttavat kannustamaan luomaan kullekin sopivia kestäviä elämäntapoja”, Sari Laine toteaa.

Tutustu Kestävän elämäntavan motivaatioprofiileihin.