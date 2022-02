Mika Myllyahon KAAOS laittaa kolme naista kaoottiseen tilaan

Sofia on opettaja, jonka koulua ollaan lakkauttamassa.

Julia on terapeutti, jolla on suhde potilaansa kanssa.

Emmi on toimittaja, joka käy läpi huoltajuustaistelua ja saa yllättäviä raivonpuuskia.



“Ihan ystävänä sanoin, ettei sinne kannata mennä piipittämään”



Yhden talven ja kevään aikana naiset kokevat rajuja mullistuksia.

Elämä on luisumassa pois hallinnasta. Jotain on pakko tehdä.



“Oliko sen sun kansalaisteko, kun sä rakastuit sun potilaaseen?”



Mitä tapahtuu kun kolmen naisen arki suistuu hallitsemattomaan epäjärjestykseen?

Kun yksi rakastuu, toinen eroaa ja kolmas saa potkut?

Tulee KAAOS.

Juuri silloin kun sitä vähiten haluat.



Mustalla huumorilla höystetty komedia nykymaailmasta, jossa naiset kamppailevat ruuhkavuosien keskellä yhteiskuntaa vastaan aseinaan ystävyys ja liuta kyseenalaisia selviytymiskeinoja.



Ensi-ilta Valtimonteatterissa 17.3.2022 klo:19.00



Teksti: Mika Myllyaho

Ohjaus: Heikki Häkkä

Ohjaajan assistentti: Carita Drew

Lavalla: Mona Kortelampi, Salla Kozma ja Anna Ranta

Lavastus: Ari Kortelampi

Ääni- ja valosuunnittelu: Heikki Häkkä ja Ari Kortelampi

Sävellys: Suvi Isotalo ja Heikki Häkkä

Laulujen sanat: Mika Myllyaho, Heikki Häkkä ja Suvi Isotalo

Graafinen suunnittelu: ShiverLab / Katja Medarhri



Näytelmän oikeuksia valvoo Nordic Drama Corner

Esityskausi 17.3 - 23.4.2022

Esityksen kesto n.2 h. Sis.väliajan.

Liput 18 - 27 € / Tiketti