Mikä on jenkkisänky ja kuinka se eroaa runkosängystä?

Moni on kuullut puhuttavan jenkkisängystä, josta tulee mieleen muhkea kasa patjoja, mutta mitä jenkkisänky oikeastaan tarkoittaa? Tässä jutussa kerromme, mitä jenkkisängyllä tarkoitetaan ja kuinka se eroaa perinteisemmästä runkosängystä.

Sänkyvaihtoehtoja on nykyään monia, ja uuden sängyn valinta voikin olla tarjonnan paljouden keskellä tuskastuttavaa puuhaa. Moni törmää sänkyä ostaessaan yleiseen ongelmaan: kannattaako valita runkosänky vai jenkkisänky, ja mitä eroa näillä kahdella oikeastaan on? Tässä artikkelissa kerromme, miten jenkkisängyt ja runkosängyt eroavat toisistaan, ja millaiselle nukkujalle mikäkin tyyppi sopii.

Sopiiko kotiini jenkkisänky vai runkopatja?

Runkosänky koostuu runkopatjasta, johon kiinnitetään sängynjalat - runkosängyt voivat olla siis melko mataliakin Patjavuorta muistuttavat muhkeat jenkkisängyt ovat taas huomattavasti runkosänkyä korkeampia, ja näyttävät ylellisen pehmeiltä aivan kuin hotellisängyt. On hyvä pitää mielessä, että korkeutensa vuoksi jenkkisänky näyttää aina perinteistä sängynrungon ja patjan yhdistelmää tai runkosänkyä massiivisemmalta - tämä on hyvä huomioida sängyn kokoa mietittäessä. Sänkyä valittaessa kannattaa ulkonäköä enemmän kiinnittää kuitenkin huomiota sängyn ominaisuuksiin ja etsiä juuri omalle keholleen sopiva nukkumisalusta.

Jenkkisängyn anatomia

Jenkkisänky koostuu yleensä kahdesta jämäkästä runkopatjasta, yhtenäisestä joustinpatjasta ja sijauspatjasta. Jenkkisängyt ovat paitsi ylellisen muhkeita, mutta niiden avulla pääsee myös eroon erillisten runkosänkyjen patjojen väliin jäävästä raosta. Tämä onnistuu myös hankkimalla täysleveä runkopatja, mutta niitä ei juuri ole enää saatavilla. Runkopatja ei taivu, joten täysleveän (160-180 cm) runkopatjan kuljettaminen asuntoon on osoittautunut erittäin haastavaksi. Jenkkisänkyjen joustinpatjat ovat puolestaan joustavampia, joten niiden siirtely hieman ahtaammissakin tiloissa on helpompaa.

Jenkkisängyn runko

Jenkkisängyn alin osa koostuu yleensä kahdesta erillisestä runkopatjasta. Nämä patjat voivat olla joko olla jousitettuja tai ilman jousitusta. Jos jenkkisängyn alarungossa ei ole jousia, lisää se hieman sängyn jäykkyyttä ja sänky on silloin jousitukseltaan lähempänä perinteistä sängynrunkoihin sijoitettavaa joustinpatjaa. Jenkkisängyissä ilmoitetaan usein sängyn kovuus asteikolla M, L ja XL, jossa M tarkoittaa keskitasoista ja XL jäykkää sänkyä. Laadukkaimmissa jenkkisängyissä on tuplajousitus – sekä rungossa että joustinpatjassa, mikä tekee sängystä hyvin stabiilin.

Jenkkisängyn joustinpatja ja petauspatja

Jenkkisängyn keskimmäisenä elementtinä on joustinpatja, josta on olemassa monia eri vaihtoehtoja. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä tiheämmin patjassa on jousia, sitä enemmän patja myötäilee nukkujan asentoa. Joustinpatja ei saa olla liian pehmeä eikä kova: oikeanlainen patja pitää nukkujan selkärangan suorassa sekä tukee riittävästi.

Joustinpatjan päälle tuleva petauspatja tuo jenkkisänkyyn lisää pehmeyttä ja viimeistelee sängyn. Jenkkisängyn petauspatjan tehtävä on myös suojella sänkyä, jolloin sängylle tulee entistä enemmän käyttöikää. Myös petauspatjoista löytyy runsaasti valikoimaa: kannattaa pitää mielessä, että petauspatja on tärkein sängyn pintatuntemuksen kannalta, joten siihen kannattaa panostaa. Petauspatjan valinnassa on tärkeä miettiä, kaipaatko sänkyyn enemmän esimerkiksi pehmeyttä vai hengittävyyttä: liian kova petauspatja voi vähentää sängyn mukavuutta merkittävästi, ja heikkolaatuinen petauspatja voi taas olla käytössä hiostava. Jo 5-7 cm:n vahvuisilla petauspatjoilla saadaan hyvin myötäilevyyttä keholle, joten liian paksua petauspatjaa ei kannata hankkia varsinkaan jos patja on laadukas.

Miten valita oikea jenkkisänky?

Jenkkisängyn, kuten minkä tahansa muunkin sängyn valintaan, kannattaa käyttää aikaa. Netistä sänkyä ostettaessa on hyvä perehtyä tuotteen tietoihin, jotta osaa kerralla valita juuri itselleen oikean sängyn. Sängyn koon lisäksi yksi tärkeä valintakriteeri on jo aiemmin esiintuotu jenkkisängyn jäykkyys: sängyn kovuus kannattaa valita nukkujan painoluokan sekä oman mieltymyksen mukaan. Yksi yleisimpiä virheitä sängyn valinnassa on valita liian kova sänky! Monien jenkkisänkyjen tiedoissa ilmoitetaan sänkykohtaisesti suositellut painoluokat, joita kannattaa aina tutkia ostopäätöstä tehtäessä. Yleissääntönä voidaan pitää, että painavamman nukkujan kannattaa valita hieman kovempi sänky, kun taas kevyemmille nukkujille sopivat paremmin joustavammat vaihtoehdot: kova patja ei anna kevyelle nukkujalle käytännössä yhtään periksi, ja on siksi epäergonominen valinta.