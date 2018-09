Mikä yhdistää Tapio Rautavaaraa ja Aale Tynniä? Ketkä kuuluisuudet tekivät uraa Etelä-Amerikassa? Merkittävien suomalaisten elämät ja verkostot avaava Biografiasampo julkistetaan 27. syyskuuta

Biografiasammossa voi tutkia suomalaisia elämäkertoja älykkäiden verkkoteknologioiden avulla. Sovelluksen perustana on yli 13 000 pienoiselämäkertaa.

Biografiasampo on avoin datapalvelu, joka tuo elämäkertojen ja tietokantojen tiedot helposti kenen tahansa selattaviksi ja tutkittaviksi. Sovelluksen perustana on yli 13 000 pienoiselämäkertaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansallisbiografiasta ja muista tietokannoista. Aineistoja on rikastettu muun muassa tiedoilla Kansalliskirjaston ja yleisten kirjastojen kokoelmista, Kansallisarkiston aineistoista, Ateneumin taidekokoelmista ja Wikipediasta.

Palvelu kokoaa älykkäiden verkkoteknologioiden avulla yhteen tietoja merkittävien suomalaisten elämänvaiheista ja verkostoista.

”Biografiasampo tarjoaa uudenlaiset työkalut elämäkertojen tutkimiseen ja data-analyysiin tekoälyyn perustuvilla avoimen linkitetyn datan teknologioilla. Teksteistä on muodostettu älykkään kieliteknologian avulla avoin tietopankki, jonka avulla kuka tahansa voi tutkia Suomen historiaa ja yhdistellä ihmisiä ja tapahtumia yllättävin tavoin”, sanoo hankkeen vetäjä, professori Eero Hyvönen.

Palvelusta selviää muun muassa, että keihäänheittäjän, iskelmälaulajan ja elokuvatähden uran tehneen Tapio Rautavaaran verkostosta löytyy akateemikko ja runoilija Aale Tynni. Rautavaara ja Tynni olivat kultamitalisteja Lontoon olympialaisissa 1948 – Rautavaara keihäänheitossa ja Tynni lyriikassa.

Yksittäisten ihmisten lisäksi Biografiasammon avulla voi tutkia ryhmiä ja sosiaalisia verkostoja ajan, paikan, ammatillisen toiminnan ja erilaisten teemojen perusteella. Ryhmiä ja verkostoja voi visualisoida, analysoida ja vertailla kartoilla, aikajanana- ja verkostoanalyysillä.

”Palvelussa voi esimerkiksi hahmottaa Suomen historiaa kiinnostavien henkilöiden kautta. Kielianalyysin avulla voi taas löytää sanastojen välisiä eroja esimerkiksi naisten ja miesten välillä”, Hyvönen kertoo.

Mieskansanedustajien elämäkerroissa on esimerkiksi mainittu sana ’johtaa’ paljon useammin kuin naiskansanedustajilla, joiden elämäkerroissa on usein käytetty sanaa ’perhe’. Mieskansanedustajien aineistoissa sana ’perhe’ loistaa poissaolollaan.

“Tarjolla olevat uudet työkalut auttavat hahmottamaan eri aikojen suomalaisten moniulotteista elämäkertadataa ja verkostoja. Älykkäiden välineiden kirjo on monipuolisuudessaan ainutlaatuinen maailmassa”, sanoo SKS:n biografiakeskuksen toimituspäällikkö Kirsi Keravuori.

Biografiasampo on uusi avaus Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa kehitettyyn, avoimen linkitetyn datan Sampo-sovellussarjaan, jossa ovat aikaisemmin ilmestyneet Kulttuurisampo (2009), Kirjasampo (2011) ja Sotasampo (2015). Palkituilla Sampo-sovelluksilla on ollut satojatuhansia käyttäjiä verkossa.

Aalto-yliopisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS ja Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG julkistavat Biografiasampo-verkkopalvelun 27. syyskuuta klo 13–16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa Helsingissä (Hallituskatu 1).

seco.cs.aalto.fi/projects/biografiasampo



seco.cs.aalto.fi/projects/biografiasampo/bs-esimerkit.htm

seco.cs.aalto.fi/events/2018/2018-09-27-biografiasampo