MIKAEL GABRIEL MUKANA JUSTIN BIEBERIN SHOW’SSA ELOKUUSSA HELSINGIN KAISANIEMESSÄ.

Maailman suosituin pop-tähti Justin Bieber saapuu esiintymään Helsingin Kaisaniemeen 9.8.2022. Lavalle nousee lisäksi niin kansainvälisiä kuin suomalaisia, suosion saavuttaneita nousevia artisteja.

Uusimpana lisäyksenä esiintyjäkaartiin on kiinnitetty Mikael Gabriel, joka on yksi Suomen suosituimmista ja valovoimaisimmista artisteista. Hän on julkaissut uransa aikana viisi menestyksekästä albumia ja useita hittisinglejä, kuten ”Kipua”, ”Älä herätä mua unesta”, ”Riippumatto” ja ”Lennokki”. Suoratoistopalveluissa Mikael Gabrielin kappaleita on kuunneltu yli 200 miljoonaa kertaa ja hän on noussut lukuisia kertoja Spotifyn listaykköseksi. Artistin albumeista neljä – Pohjosen poika, Mun maailma, Versus ja Ääripäät – on ylittänyt platina- tai tuplaplatinarajan. Mikael Gabriel julkaisi edellisen singlensä ”Löytäjä saa pitää” maaliskuun alussa ja esitti kappaleen tuoreeltaan UMK-finaalissa. Hänen uusi musiikkinsa esittelee entistä tyylikkäämmän ja seestyneemmän supertähden, ominaista särmikkyyttä kuitenkaan unohtamatta.

Kaisaniemessä elokuussa esiintyy myös upeasta lauluäänestä ja koskettavista lyriikoista tunnettu yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Noah Cyrus, joka oli ehdolla viime vuonna parhaaksi uudeksi artistiksi 63. Grammy-gaalassa. Lavalle nousevat niinikään raketin lailla suuren yleisön tietouteen sinkaissut energinen brittiläinen laulaja-lauluntekijä Mimi Webb sekä suomalainen Sebastian Noto, joka on yksi uuden sukupolven lahjakkaimpia kehittyviä pop-ääniä niin taidoiltaan kuin tyyliltään.

Justin Bieberin, Mikael Gabrielin, Noah Curysin, Mimi Webbin ja Sebastian Noton tapahtuma on osa tänä vuonna järjestettävää Weekend Festivalin 10-vuotisjuhlavuotta. Itse festivaali järjestetään tulevana kesänä 1.-3.7.2022 Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistossa. Weekend Festivalin lavoilla nähdään muun muassa Post Malone, David Guetta, DJ Snake ja Stormzy. Lisäksi juhlavuotta juhlistaa myös hiphop-musiikin legendan Snoop Doggin konsertti Helsingin Jäähallissa 5.9.2022. Konsertti on osa tähden ”I Wanna Thank Me” – maailmankiertuetta.

Liput festivaaliin ja tapahtumiin voi ostaa Ticketmasterista, Lippu.fistä ja Tiketistä. Esiintyjien tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

