Miki Kuusi, Sami Marttinen, Rafal Modrzewski ja 8 muuta suomalaista mukana Pohjois-Eurooppalaisten nuorten yrittäjien listauksessa

Nordic Business Reportin vuotuinen listaus julkaistiin jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Tänä vuonna listauksen teemana ovat 35-vuotiaat ja sitä nuoremmat yrittäjät, jotka ovat ansiokkaasti vieneet yritystään eteenpäin. Paikallisista edustajista koostunut raati valitsi yrittäjät arvioimalla ehdokkaiden saavutuksia, vaikutusta, vastuullisuutta, liiketoiminnan laajuutta, kasvunopeutta sekä tulevaisuuden potentiaalia. Listauksessa on mukana yrittäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta sekä Liettuasta.

Suomesta listalle nousi jopa 11 nimeä: Sami Marttinen (#3), Miki Kuusi (#5), Rafal Modrzewski (#12), Stani Kulechov (#14), Niklas Nukari (#21), Heikki Herlin (#25), Tuomo Riekki (#28), Fadumo Ali (#30), Jenny Wolfram (#31), William Wolfram (#34) sekä Saana Tyyni (#35).

Listan kärkisijalle nousi virolainen Markus Villig, joka perusti 19-vuotiaana kuljetuspalvelu Boltin (entinen Taxify). Bolt on kasvanut kansainvälisestikin hurjaa vauhtia ja on nykyään yli 7 miljardin euron arvoinen. Toiselle sijalle sijoittui suomalainen Swappie-firman perustaja ja toimitusjohtaja, Sami Marttinen. Kolmannella sijalla on ruotsalainen Linnéa Kornehed, joka on perustanut sähkö- ja itseohjautuviin ajoneuvoihin keskittyvän Einriden.

The Top 35 Young North European Business Owners:

Markus Villig, Bolt (Viro) Sami Marttinen, Swappie (Suomi) Linnéa Kornehed, Einride (Ruotsi) Johannes Schildt, Kry (Ruotsi) Miki Kuusi, Wolt (Suomi) Kaarel Kotkas, Veriff (Viro) Fredrik Hjelm, Voi (Ruotsi) Jonas Helmikstøl, Easee (Norja) Lotta Rauseus, Insurley (Ruotsi) Merit Valdsalu, Single.Earth (Viro) Fredrik Hamilton, Budbee (Ruotsi) Rafal Modrzewski, Iceye (Suomi) Daumantas Dvilinskas, TrasferGo (Liettua) Stani Kulechov, Aave (Suomi) Tom Okman, Nord Security (Liettua) Fredrik Haga, Dune Analytics (Norja) Dāvis Siksnāns, Printful (Latvia) Martin Schütt, Askeladden (Norja) Aleksander Leonard Larsen, Sky Mavis (Norja) Kristel Kruustük, Testlio (Viro) Niklas Nukari, Autolle (Suomi) Karen Dolva, No Isolation (Norja) James Jānis Berdigans, Printify (Latvia) Joel Hellermark, Sana Labs (Ruotsi) Heikki Herlin, Multiple (Suomi) Emilie Stordalen, Nordic Choice (Norja) Bianca Ingrosso, CAIA Cosmetics (Ruotsi) Tuomo Riekki, Smartly (Suomi) Kasper Ulrich, Shaping New Tomorrow (Tanska) Fadumo Ali, Hoiwa Oy (Suomi) Jenny Wolfram, BrandBastion (Suomi) Stefanía Bjarney Ólafsdóttir, AVO (Islanti) Anna-Liisa Palatu, Woola (Viro) William Wolfram, Galton Vosey (Suomi) Saana Tyni, Koti Puhtaaksi (Suomi)

Listauksen henkilökuvineen löytyy Nordic Business Report-sivustolta.