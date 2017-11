Miki Liukkosen O on myyty Ranskaan

Miki Liukkosen keväällä ilmestynyt romaani O julkaistaan Ranskassa. O on Liukkosen toinen romaani, joka sai ilmestymisensä aikaan mediassa ja lukijoilta loistavan vastaanoton. Ranskaksi kirjan julkaisee Le Castor Astral Éditeur -kustantamo.

Miki Liukkosen lähes 900-sivuisen O-romaanin käännösoikeudet on myyty ranskalaiselle Le Castor Astral Éditeur -kustantamolle. Kustantamo julkaisee ranskalaista nykykirjallisuutta, runoutta, kokeellista kirjallisuutta ja klassikkoja, muun muassa Norman Mailerin, George Perecin, Tomas Tranströmerin, Richard Brautiganin ja Charles Baudelairen teoksia.

Kustantamon edustajan Richard Bégault’n mukaan O on juuri se kirja, jota Le Castor Astral Éditeur on etsinyt käännöskirjalistansa kärjeksi: kerrassaan ällistyttävän hieno mestariteos, jonka he ehdottomasti haluavat saattaa ranskalaisten lukijoiden saataville.

”Todella upeaa päästä aloittamaan O:n ulkomaanmyynnit filosofisen kirjallisuuden ydinmaasta Ranskasta ja kustantajasta, joka näkee Liukkosen kirjan rikastuttavan ranskalaista kirjallisuuskenttää. Tästä on hyvä jatkaa kaikkien muiden maiden kiinnostuneitten kustantajien kanssa – ja heitä on paljon”, kertoo oikeudet myyneen Bonnier Rights Finlandin päällikkö Hanna Kjellberg.

Miki Liukkosen toinen romaani O on suuruudenhullu ja kaikkeutta tavoitteleva tarina ihmisistä ja kummallisista tapahtumista, neurooseista ja päähänpinttymistä. Se on myös tarina siitä, millaista arkemme on tässä ajassa ja miten elää siinä.

O on saanut mediassa ja lukijoilta loistavan vastaanoton ja kirjan ensipainos myytiin loppuun vain kahdessa päivässä. Toinen painos kirjasta otettiin jo sen julkaisupäivänä.

Miki Liukkonen (s. 1989 Oulussa) on Helsingissä asuva kirjailija, joka on aiemmin julkaissut kolme runokokoelmaa sekä Runeberg-palkintoehdokkaana olleen romaanin Lapset auringon alla (2013).

