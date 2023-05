Mikkelin Musiikkijuhlat näyttää suuntaa vastuullisuustyössä

Mikkelin Musiikkijuhlat selvitti hiilijalanjälkensä kesältä 2022. Festivaalin päätapahtumista kerättiin tietoa muun muassa yleisön ja esiintyjien matkustustavoista, ruokailuista ja majoituksista. Päästölaskennassa huomioitiin myös tapahtumien hankintojen kuten painotuotteiden ja tavaroiden hiilijalanjälki sekä ostoenergian ja polttoaineiden aiheuttamat päästöt.

Hiilijalanjälki laskettiin kansainvälisen Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti, ja siinä huomioitiin Scope 1-, 2- ja 3 -päästöt sekä tapahtuman valmisteluun ja suunnitteluun liittyvä työ. Laskentaan ei otettu mukaan oheistapahtumia kuten kaikille avoimia ilmaiskonsertteja. Yhteensä päätapahtumiin osallistui noin 3 000 henkilöä ja esiintyjiä niissä oli noin 200.

Suuri lukema yllätti, mutta laskennan tulos on tavanomainen

Vuoden 2022 Musiikkijuhlien kokonaispäästölukemaksi paljastui 141,82 CO 2 e -tonnia. Päätapahtuman eli Lontoon Philharmonian konsertin päästöt olivat 9,45 CO 2 e -tonnia.

– Kokonaislukema tuntuu suurelta, mutta asiantuntijoiden mukaan luku ei ole mitenkään poikkeuksellinen, kertoo festivaalijohtaja Mikko Leppänen.

Yli puolet kokonaispäästöistä syntyi yleisön matkustamisesta. Esiintyjien matkustaminen taas kerrytti päästöistä noin kolmanneksen. Loput päästöt syntyivät pääasiassa hankinnoista.

Jatkossa Musiikkijuhlat haluaa pienentää matkustamiseen liittyviä päästöjä muun muassa joukkoliikenteen avulla. Jo tämän vuoden festareille on suunnitteilla kampanja VR:n kanssa. Festivaali tulee tekemään yhteistyötä myös paikallisbussien kanssa.

– On tyypillistä, että tapahtumiin tullaan omalla autolla, ja esimerkiksi monille mökkiläisille se on varmasti helpoin vaihtoehto. Haluamme kuitenkin kannustaa joukkoliikenteen käyttöön, ja tulemme varmasti tarjoamaan siihen kiinnostavia täkyjä, Leppänen lupailee.

Matka kohti hiilineutraalia festivaalia

Tulevaisuudessa Mikkelin Musiikkijuhlat haluaa jatkossa olla vastuullisen festivaalityön edelläkävijä. Musiikkijuhlille on valmisteilla vastuullisuusohjelma, jossa huomioidaan ympäristövastuun lisäksi myös tapahtuman sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.

– Tavoitteena on, että Musiikkijuhlat olisivat tulevaisuudessa myös hiilineutraali festivaali. Tähän kuitenkin on vielä matkaa. Musiikki on parasta livenä kuunneltuna ja tulemme jatkossakin kutsumaan festivaalille kansainvälisiä taitelijoita ja yhteistyökumppaneita, joten haasteita on ratkaistavana ja asioita täytyy miettiä uudella tavalla, jotta tavoitteeseen päästään, Leppänen sanoo.

Musiikkijuhlat kulkee kohti vastuullisempaa tulevaisuutta yhdessä Lumme Energian kanssa. Uusi hiilijalanjäljen laskentakin on jo suunnitteilla.

– Vielä ei ole varmaa, toteutetaanko uusi laskenta jo tänä vuonna vai vasta vähän myöhemmin, kun olemme ehtineet tehdä enemmän konkreettisia asioita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, Leppänen kertoo.