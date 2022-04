Mikko Laaksonen sai kiitosta kulttuuriympäristön tunnettuuden lisäämisestä

Mikko Laaksonen on tehnyt merkittävää työtä kulttuuriympäristön hyväksi tuomalla erityisesti modernia rakennusperintöä tunnetuksi ja näkyväksi. Kirjoissaan Laaksonen on käsitellyt muun muassa Erik Bryggmanin ja Pekka Pitkäsen arkkitehtuuria. Yhdessä Petri Aallon kanssa kirjoitettu Turun lähiöt -kirja tuo esiin uutta tietoa Turun seudun lähiörakentamisesta. Bryggman-instituutti vaalii arkkitehti Erik Bryggmanin ja sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin arkkitehtuuriperintöä. Instituutin asiamiehenä Laaksonen on ansioitunut esimerkiksi järjestämällä arkkitehtuurikierroksia, luentoja sekä seminaareja.

Nyt toista kertaa jaettavan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille. Viime vuonna palkinto annettiin Rakennusperinteen Ystävät ry:lle.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset, Finska Hushållningssällskapet, Senaatti-kiinteistöt, Bryggman-instituutti, Valonia, Turun kaupunki, Naantalin kaupunki, Salon kaupunki, Paraisten kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Loimaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Kosken Tl kunta, Marttilan kunta ja Oripään kunta. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kirsti Virkki

Varsinais-Suomen ELY-keskus

p.0295 022 525, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Intendentti Paula Saarento

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo

p. 040 7075 104, etunimi@sukunimi@turku.fi

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento

Varsinais-Suomen liitto

p.040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi