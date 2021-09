Mikko Lietzenistä Piiroisen uusi toimitusjohtaja

Mikko Lietzen, 42, on kokenut johtaja, jolla on laaja-alainen kokemus valmistavan teollisuuden johtotehtävistä sekä myynnistä ja markkinoinnista. Lietzen on myös työskennellyt tuotekehityksessä yhdessä muotoilijoiden ja arkkitehtien kanssa. Hän kertoo jatkavansa yrityksen pitkäjänteistä kehittämisen kulttuuria, jotta Piiroinen olisi entistä halutumpi ja parempi kumppani.

“Jatkan tuotannon ja asiakasrajapinnan kokonaisvaltaista kehittämistä Piiroisen strategian mukaisesti. Asiakkaan kuunteleminen on yksi tärkeimpiä ominaisuuksiamme.”

Salossa syntynyt ja kasvanut Lietzen kokee Piiroisen arvot omikseen ja näkee toiminnassa valtavan potentiaalin. Yrityksen vastuullisuutta painottava strategia luo hänen mukaansa hyvät mahdollisuudet yhtiön kestävälle kehittämiselle jatkossakin.

“Piiroinen on arvostettu valmistaja, jolla on aito halu kehittyä ja kantaa vastuuta. Kestävä tuotanto syntyy vastuullisesti valituista materiaaleista, ympäristöystävällisestä valmistusprosessista ja ihmisten hyvinvoinnista.”

Lietzen on jo aloittanut työt uudessa tehtävässään. Hänet voi tavata kasvotusten vuoden 2021 Alihankintamessuilla.