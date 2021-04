Mikko Martikainen Duunitorin markkinointijohtajaksi – kertoo 3 asiaa, jotka yhdistävät menestyneitä brändejä

Jaa

Mikko Martikainen on aloittanut Duunitorin markkinointijohtajana. Hän siirtyi rekrytointia uudistavaan kasvuyritykseen SEKin luovan johtajan paikalta. Nyt kokenut brändin rakentaja haastaa työnantajat miettimään suurempaa tarinaansa, josta ihmiset voisivat kiinnostua työntekijöinä.

Mikä sai kokeneen brändin rakentajan hyppäämään nopeasti kasvavaan teknologiayritykseen, joka pyrkii räjäyttämään rekrytoinnin? Mitä Mikko Martikainen haluaisi kaikkien ymmärtävän brändeistä?

Miten kiteyttäisit taustasi?

"Olen strateginen ja luova brändin rakentaja, kovissakin asioissa mieluummin tunnepelaaja.

Kokemukseni on kertynyt asiakastyössä Suomen arvostetuimpien ja vaativimpien brändien parissa. Olen suunnitellut ja johtanut luovaa ja vaikuttavaa brändinrakentamista strategialla, konsepteilla, viestinnällä ja teoilla.

Parhaimmillaan olemme onnistuneet luomaan kansainvälisiä puheenaiheita, uudistamaan vuosikymmeniä toimineita konsepteja tai luomaan ja lanseeraamaan uusia yritys-, tuote- tai palvelubrändejä.

Brändeistä olen aina ajatellut kokonaisvaltaisesti – todellisuus ja teot edellä väitteiden tai irtoideoiden sijaan."

Mitkä asiat yhdistävät menestyviä brändejä?

"Yksinkertainen ja kiehtova tarina, jota voivat kertoa sekä asiakkaat että työntekijät: Mistä on tultu? Miksi tehdään sitä, mitä tehdään? Mitä erityistä siinä on? Mistä kaikesta tämä kumpuaa?" "Pitkäjänteisyys investoida laatuun, jolla on väliä yleisölle. Markkinointi on jo ylimmän johdon agendalla. Menestyviä brändejä yhdistää se, että myös rekrytointi on ylimmän johdon agendalla." "Työnantaja pitää huolta henkilökunnastaan. Ihmiset tekevät sen, mitä koemme asiakkaina ja kuluttajina. Siksi rekrytointi on ensimmäinen askel siihen, mitä voi kutsua brändiksi."

Mitä haluaisit kaikkien ymmärtävän työnantajakuvasta ja rekrytointimarkkinoinnista?

"Mielikuvat eivät muutu nopeasti, mutta työn niiden eteen voi aloittaa heti. Lukuisten vaihtoehtojen maailmassa erottuminen ja kyky kertoa omista todellisista vahvuuksista oivaltavasti ovat tärkeitä organisaatioille – oli kyseessä tuotteen, palvelun tai työpaikan markkinointi.

Rekrytointimarkkinointi voisi hyödyntää luovuutta rohkeammin ja välttää niin sitä usein vaivaavat konventiot. Suora ja avoin dialogi työstä on tärkeämpää kuin korukieliset koukerot, jotka vain pitävät yllä työnantajan tai työntekijän fasadia.

Tarvitaan uusia tapoja kohdata potentiaalinen työnantaja ja löytää potentiaalinen työntekijä. Modernit rekrytointitavat säästävät rutkasti aikaa ja energiaa. Tämä voi olla koko Suomelle kilpailuetu ja vientituote."

Mitä työnantajabrändien pitäisi oppia kuluttajabrändeiltä?

"Opittavaa on luovuudessa, ideoissa, konsepteissa, strategisissa valinnoissa ja johdonmukaisuudessa. Lisäksi olisi hyvä unelmoida isosti työnantajan positiivisesta roolista ihmisten elämässä laajemmin.

Ihminen voi kokea brändin kuluttajana, asiakkaana, työnhakijana ja työntekijänä. Näistä kaikista muodostuu lopulta yksi mielikuva.

Läpinäkyvyyden vaade on laittanut yritykset ja yhteisöt hyvällä tavalla vastuuseen sanoistaan ja teoistaan. Tämä pätee myös työnantajamielikuvan rakentamisessa."

Duunitorin missio on toteuttaa ihmisten ja työnantajien unelmia. Mistä sinä unelmoit?

"Haluaisin seuraavaksi jättää oman pienen jälkeni siihen, kuinka Suomi mullistaa rekrytoinnin. Eli näyttää muulle maailmalle, miten työt ja tekijät löytävät toisensa entistä laadukkaammin ja kestävämmin. Aidon ja rehellisen dialogin avulla – ilman valtavaa ja tarpeetonta työmäärää molemmin puolin. Meillä on teknologiaa, osaamista ja luovuutta tähän. Rekrytointi on uusi markkinointi."

Miksi halusit duunitorilaiseksi?

"Duunitorilaisista huokuu kyky ja halu olla työelämän muutosvoima. Duunitorilaiset ovat tulleet tutuiksi viimeisen kolmen vuoden aikana asiakastyössä. Jo näistä kohtaamisista jäi mieleen heidän energiansa."

Brändiosaaminen vauhdittaa kasvutarinaa

Duunitorin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Thomas Grönholm iloitsee kasvuyrityksen uudesta vahvistuksesta:

"Mikolla on pitkä kokemus Suomen ikonisimpien brändien kehittämisestä, ja hän on kiistatta yksi maamme kovimpia luovia johtajia. Hänen luovuutensa, innostavuutensa ja huumorintajunsa yhdistettynä laajaan näkemykseen strategisesta markkinoinnista on iso voimavara Duunitorin kasvupolulla.

Työnantajabrändien rakentamisessa pätevät samat lähtökohdat kuin brändityössä ylipäänsä. Jotta voi rekrytoida parhaita osaajia, työnantajan pitää tuntea kohderyhmänsä ja osata puhutella, koskettaa ja herättää tunteita.

Yhdessä Mikon kanssa voimme auttaa asiakkaitamme markkinoimaan työpaikkojaan entistä paremmin ja pääsemme kertomaan Duunitorin tarinaa entistä vaikuttavammin."

