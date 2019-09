Mikko Mattinen nimitetty Digi- ja väestötietoviraston sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden johtajaksi

VTM ja eMBA Mikko Mattinen on nimitetty vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavan Digi- ja väestötietovirastoon sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden johtajan virkaan 1.1.2020 lukien.

Digi- ja väestötietovirastossa Mattisen vastuulla on yksikkö, joka tarjoaa asiakkaille sähköisen asioinnin tukipalveluja (mm. Suomi.fi-palvelut), julkisen hallinnon sähköistä asiointia koskevia asiantuntijapalveluja sekä tukee julkisen hallinnon sähköisen asioinnin menetelmien kehittämistä.

Mikko Mattisella on kokemusta yksityiseltä sektorilta ja julkishallinnon toiminnasta. Hänellä on vahva kokemus Verohallinnon asiakaslähtöisyydestä, Elisan palvelukehityksestä ja Digitalist Groupin asiakastyöstä sekä asiakasprojekteista. Mikko Mattisella on perusteellinen ymmärrys digitalisaatiosta ja halu toimia sen edistämiseksi sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

”Olen iloinen saamastani mahdollisuudesta olla mukana rakentamassa digitaalista yhteiskuntaa. Tavoitteemme on edistää voimakkaasti digitalisaatiota ja tarjota suomalaisille hyvää asiakaskokemusta. Työmme perustuu hyviin ja toimiviin palveluihin, joita kehitämme edelleen”, Mattinen sanoo.

”Mikko Mattisella on poikkeuksellisen vahvat näytöt toimintojen menestyksekkäästä johtamisesta suurissa organisaatioissa sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme hänen laajan johtamiskokemuksensa paitsi Digi- ja väestötietoviraston käyttöön, myös hyödyttämään koko yhteiskuntaa. Mattisen johtama toiminto tulee olemaan keskeisessä roolissa viraston toiminta-ajatuksen punaisena lankana olevan elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation toteuttamisessa”, sanoo Digi- ja väestötietoviraston tuleva pääjohtaja ja nykyisen Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari.

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Virastossa työskentelee yli 800 henkilöä. Viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Virasto toimii useilla paikkakunnilla Suomessa.