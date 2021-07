Mikko Salmi on Teerenpelin uusi panimomestari

Teerenpeli on maailman paras viskituottaja 2020 – IWSC-voitto nostaa suomalaisen viskin maailmankartalle 18.11.2020 20:30:00 EET | Tiedote

Lahtelainen Teerenpeli Panimo & Tislaamo on voittanut ”Worldwide whisky producer” -sarjan maailman suurimmassa alkoholikilpailussa International Wine and Spirit Competitionissa. Voittaja julkistetaan 18.11.2020, jolloin tieto on julkinen. (HUOM EMBARGO!)