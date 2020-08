Mikko Vanhakarhu Rakennusautomaatiourakointiin tuotantopäälliköksi

Automaatioinsinööri Mikko Vanhakarhu (s. 1981) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin tuotantopäälliköksi 1.7.2020 alkaen.

Vanhakarhu on päätynyt automaatioalalle opiskeluidensa innoittamana ja kipinän projektitoimintaan hän sai uransa alkutaipaleella. Hän kertoo, että isoin merkittävin tekijä hänen uransa kehitykseen ja uralla etenemiseen, on ollut hänen esihenkilönsä Kari Kumpulainen.



- Kari pyysi minut aikoinaan Assemblinille (entinen Arealtec) vuonna 2006, ja siitä lähtien olen saanut paljon vastuuta isoissa ja merkittävissä hankkeissa. Pidän itsenäisestä työstä, mutta meillä jokainen saa myös tukea.



Vanhakarhu työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut uudessa tehtävässään 1.7. Hän on aikaisemmin työskennellyt Assemblinilla projektipäällikkönä ja Sweco Talotekniikka Oy:ssä RAU-suunnittelun ja konsultointitehtävien parissa.



Vanhakarhu odottaa uusia työtehtäviään innolla. Hän haluaa päästä kehittämään ja viemään Helsingin RAU-urakoinnin tekemistä haastavien projektien parissa uudelle tasolle, itse samalla oppien ja tukien hänen kokemuksen kautta muuta henkilöstöä omassa sekä muissa Assemblinin talotekniikka-yksiköissä.



- Vaikka työnkuvani on nyt laajempi, jatkan myös projektien parissa työskentelyä. Pidän projektien hektisestä menosta ja siitä, että pääsee näkemään itse toteutusta.



Vapaa-aikaansa Vanhakarhu viettää liikunnallisten harrastusten parissa, kuten golfin, salibandyn ja padelin merkeissä.